이미지 크게보기 사진 = ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’

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‘나는 솔로’ 31기의 갈등이 점점 격화되는 가운데, MC 송해나까지 출연진의 태도에 불편한 반응을 보였다.지난 13일 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’에서는 경수를 둘러싼 순자와 영숙의 신경전이 이어졌다.이날 ‘슈퍼 데이트권’ 미션에서 영숙은 결승선을 앞두고 방향을 헷갈리며 넘어졌고, 결국 순자가 데이트권을 차지했다.하지만 이후 숙소로 돌아온 뒤에도 분위기는 냉랭했다. 영숙은 넘어지며 다친 손을 보여주며 “영광의 상처인가?”라고 말했고, 옥순과 정희 역시 영숙 편을 들며 이야기를 이어갔다.특히 영숙은 “누군가 다리에 걸려 넘어진 것 같다”고 말했고, 이를 VCR로 지켜보던 송해나는 “아니 왜 그래 진짜”라며 답답해했다. 이어 “말 조심해요”라고 지적하며 불편한 기색을 감추지 못했다.데프콘 역시 “송해나가 여자 출연자들한테 저런 말 하는 거 오랜만이다”며 놀라워했다. 이어 “(너무 친하니까) 자기들끼리 동족의식이다. 시청자들도 보면 아실 것”이라고 덧붙였다.당시 순자는 문밖에서 이들의 대화를 모두 듣고 있었다. 그는 제작진과 인터뷰에서 “얘기가 들리니까 저도 모르게 문 앞에 있게 되더라”고 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.이후 순자는 극심한 스트레스로 위경련 증세를 보여 결국 제작진이 부른 구급차를 타고 병원 응급실로 이동했다.방송 이후 시청자 반응도 거세졌다. 일부 시청자들은 “너무 불편하다”, “사람이 아픈데도 견제만 한다”, “단체로 몰아가는 느낌이었다” 등의 반응을 보였다.특히 31기 일부 여성 출연자들이 순자가 없는 자리에서 순자에 대한 이어가는 장면이 반복되며 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 ‘따돌림 의혹’까지 제기되고 있는 상황이다.이 가운데 송해나는 방송 장면 일부를 자신의 SNS 스토리에 공유해 화제를 모으고 있다. 송해나가 공개된 영상에는 ‘나는 솔로’ 31기 출연진들의 행동을 보며 MC들이 당황하는 모습이 담겼고, 자막에는 ‘단체 절규’, ‘순자는 빨리 들어와야지!’ 등의 문구가 담겨 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr