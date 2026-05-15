이미지 크게보기 사진 = tvN STORY ‘이호선 상담소’

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‘나는 솔로’ 10기 옥순 김슬기와 ‘돌싱글즈3’ 출신 유현철이 재혼 가정의 현실 고민을 털어놨다.13일 tvN STORY ‘이호선 상담소’ 측은 '각자의 자식을 데리고 재혼한 부부, 그런데 각자 아이를 두고 편 가르기를 하는 남편?! 위기의 재혼 부부를 위한 솔루션은'이라는 제목의 선공개 영상을 공개해 화제를 모으고 있다.각자 자녀를 둔 상태에서 가정을 꾸린 두 사람은 아이들과의 관계 문제로 갈등을 겪고 있다고 밝혔다.먼저 김슬기는 “오빠랑 제 아들이 안 친한 것 같다는 생각이 들 때가 많다”고 말했다. 이어 “그럴 때마다 남편은 ‘나는 원래 친해지는 데 시간이 걸린다’고 이야기한다”고 털어놨다.유현철 역시 딸과 관련된 고민을 전했다. 그는 “딸이 ‘엄마’라는 단어가 사무친다고 하더라”며 복잡한 재혼 가정의 현실을 고백했다.이를 들은 이호선은 “두 사람이 지금 인생에서 가장 힘든 시기를 지나고 있는 것 같다”고 말했다.대화 도중 김슬기는 “이럴 거면 혼자 사는 게 낫겠다는 생각도 들었다”고 털어놨고, 유현철 또한 “저는 소송을 하려고 했다”고 말해 모두를 놀라게 했다.영상 말미에는 눈물을 보이는 김슬기의 모습도 담겨 눈길을 끌었다.한편 두 사람은 지난 2022년 공개 열애를 시작한 뒤 두 사람은 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 재혼 준비 과정과 혼인신고 모습까지 공개하며 많은 응원을 받았다.이후 가족과 함께하는 일상을 공개해왔지만, 지난해 SNS 언팔과 저격글 논란 등이 이어지며 한차례 이혼설에 휩싸이기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr