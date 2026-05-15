김영철 / 사진 = 김영철 유튜브 채널

방송인 김영철이 누나에게 명품 선물도 아끼지 않는 모습을 공개했다.15일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '김영철이 사준 명품이 굴러다니는 친누나집 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김영철은 울산 본가를 찾아 가족들과 즐거운 시간을 보냈다.친누나의 집을 방문한 그는 현관에서부터 "짐 정리를 한 번 해야 될 것 같다"고 잔소리를 쏟아냈다. 이어 누나는 "너무 깨끗하면 사람이 인간미가 없어서 안 된다"며 너스레를 떨어 현실 남매 케미를 자아냈다.카메라로 방 곳곳을 비추며 소개를 이어간 그는 범상치 않은 이불을 보고 폭소를 터뜨렸다. 김영철은 명품 브랜드 G사의 로고가 박힌 이불을 보며 "정확하게 브랜드 철자가 맞냐"고 물었고 그의 누나는 이내 앞글자가 다른 짝퉁임을 이실직고해 웃음을 안겼다. 이어 김영철의 누나는 "길거리에서 보고 샀다. 이불은 다 해서 3만 원이다"라며 "그래도 나름 극세사다"라고 설명했다.이후 김영철은 그간 누나에게 여러 명품 가방을 선물해왔다고 밝혀 남다른 남매애를 자아냈다. 그는 "첫 홍콩 여행에서 아무것도 모르고 샀다. 돈 벌면 누나 명품백을 꼭 사주고 싶었다"고 전해 뭉클함을 더했다. 이어 김영철은 "나는 가방에 욕심이 별로 없는 편"이라는 누나에 안도의 한숨을 쉬며 "가방 욕심이 없어서 다행이다. 그래도 동생이 또 누나한테 가방을 선물해줬다"고 답해 유쾌함을 더했다.한편 지난해 김영철은 자신의 유튜브 채널을 통해 "연봉은 5억 이상. 청담동에 집이 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 그는 현재 살고 있는 청담동 자가에 대해 "경매로 6억에 매입한 집이 무려 20억까지 올랐다"고 전하기도 했다. 평소 명품 브랜드 G사의 마니아로 잘 알려진 그는 옷장에서 430만 원 상당의 브랜드 자켓을 꺼내 보여주며 남다른 재력을 과시했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr