사진 = '핫이슈지' 유튜브 채널 캡처

사진 = '핫이슈지' 유튜브 채널 캡처

이수지가 바디프로필 촬영을 목전에 두고 일주일간의 치열한 체중 감량 여정을 공개하며 특유의 해학이 담긴 다이어트 브이로그로 다시 한번 대중의 웃음보를 자극했다.이수지가 운영하는 유튜브 채널 '핫이슈지'에서는 '에겐녀 뚜지 1주 만에 ㅁㅁkg 감량 성공..? 다이어트바프 식단 공개 체지방률 30% 눈바디의 중요성 결과 충격주의'영상에서 외모 고민을 해결하려 성형외과를 찾은 이수지는 예상치를 상회하는 과도한 시술 권유를 접한 뒤 '최고의 성형은 다이어트'라는 결론을 내리며 오직 노력만으로 외형의 변화를 끌어내겠다는 당찬 포부를 밝혔다.이후 이수지는 매일 아침 공복 유산소 러닝을 거르지 않고 철저히 제한된 샐러드 위주의 식단을 고수하며 자기 관리의 정석을 보여주려 애썼다. 특히 식단 조절과 운동으로 인해 거칠어진 피부를 보호하기 위해 본인만의 수분 관리 루틴을 공유하며 화보 촬영을 위한 완벽한 비주얼을 갖춰가는 과정을 상세히 담아냈다.그런가하면 친오빠 역할로 등장한 곽범과의 현실감 넘치는 남매 케미스트리가 화제가 됐다. 곽범은 극한의 식단 관리 중인 이수지의 곁에서 치킨을 먹으며 방해 공작을 펼치는가 하면 유산소 운동 직후 샐러드를 섭취하는 이수지에게 배가 부르냐고 묻는 등 거침없는 입담으로 도발을 이어갔다.특히 최근 화제가 된 다이어트 보조 약물인 위고비와 마운자로를 언급하며 농담을 건네는 곽범에게 이수지가 "주먹자로"라고 응수하며 주먹을 날리는 장면은 시청자들에게 폭소를 안겼다. 또한 이수지가 넓은 안면 면적을 커버하기 위해 방석으로 메이크업을 한다는 곽범의 황당한 패러디 더빙은 코미디언다운 기발한 기획력을 입증하기에 충분했다.치열했던 일주일간의 사투를 마친 이수지는 마침내 카메라 앞에 서서 스스로와의 싸움에서 승리한 소중한 기록을 남겼다.이번 도전은 단순히 심미적인 변화를 넘어 목표를 향해 정진한 과정 자체에 큰 가치가 있었음을 전하며 많은 팬에게 긍정적인 에너지를 선사했다.네티즌들은 2년 연속 백상예술대상 예능상을 거머쥔 저력이 이러한 끊임없는 희극적 시도에서 나온다며 찬사를 보냈다.일주일간의 고통스러운 여정 끝에 바디프로필 촬영을 성공적으로 마친 이수지의 진정성 있는 도전은 유쾌함과 감동을 동시에 잡으며 마무리됐다.한편 이수지는 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 2년 연속 방송 부문 여자 예능상을 수상하며 최고의 전성기를 구가하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr