'뿅망치 참교육' 하더니…강말금, 남편 오정세 향한 특급 조련 이어간다 ('모자무싸')

강말금과 오정세가 '모자무싸'에서 개성있는 부부로 사랑을 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')의 박경세(오정세 분)와 고혜진(강말금 분) 부부의 케미가 시청자의 호응을 얻고 있다.'모자무싸' 박경세와 고혜진은 부부이자 영화를 함께 만드는 영화감독과 제작사 대표다. 박경세는 성공한 감독임에도 여태껏 자격지심에 허우적대며 데뷔도 못 한 황동만(구교환 분)에게 긁히는 인물이다. 그런 남편을 두고 볼 수 없는 고혜진의 특급 조련술이 속 시원한 재미와 공감을 불러왔다.황동만이 단톡방에서 흥행에 실패한 박경세의 영화 '팔 없는 둘째누나'를 신나게 씹어댔다. 이에 발끈한 박경세는 7개의 항목으로 정리한 장문의 반문 메시지를 단톡방에 보냈다. 고혜진은 이런 유치한 박경세의 행동에 뿅망치 스매싱을 날려 꾸짖었다. 그 행동은 박경세가 자신의 자격지심을 깨닫는 장치로 작용했다.고혜진은 남편을 혹독하게 다루지만, 그 안에는 누구보다 깊은 존경과 신뢰가 깔려 있다. 그는 황동만에게 박경세를 비난하지 말라고 경고했다. 과거 기자 시절 부장에게 사자후를 날리고 사표를 던졌던 고혜진을 웃게 한 건 박경세의 시나리오 '애욕의 병따개'였다. 그는 박경세의 재능을 누구보다 아끼는 모습을 보여준다.이 부부의 세계가 흥미로운 전환점을 맞았다. 박경세는 공동작가로 들어온 박정민(정민아 분)이 "우리 감독님이 세상에서 제일 재미있다"며 칭찬을 날리자 신이 났다. 반면, 고혜진은 박경세의 앙숙 황동만의 데뷔작 제작을 맡기로 결정했다. 남편을 향한 참교육 정신으로 기어코 그를 링 위에 올려놨다. 남다른 부부 케미를 보여주는 박경세와 고혜진이 앞으로 어떤 이야기를 쓸지 기대를 모으고 있다.'모자무싸'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr