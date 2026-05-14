별이 캐나다 다둥이 가족 사연에 눈물을 쏟았다./사진제공=MBC에브리원

캐나다 다둥이 가족이 템플 스테이에 나섰다./사진제공=MBC에브리원

가수 별이 캐나다 다둥이 가족 사연에 눈물을 쏟았다.14일 오후 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 예능 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 캐나다 몬트리올 다둥이 가족의 금강산 화암사 템플스테이 이야기가 공개된다. 이날 게스트로는 가수 겸 방송인 하하와 결혼해 2남 1녀를 두고 있는 별이 출연한다.몬트리올 가족들은 천 년의 역사를 지닌 화암사를 찾아 한국 전통 불교 문화를 체험한다. 평소 에너지 넘치는 사남매가 ‘정숙’과 ‘예절’이 중요한 템플스테이를 해낼 수 있을지 주목된다.아이들은 삼배와 명상에도 도전하지만, 익숙지 않은 자세에 몸을 꼼지락거리거나 자꾸 눈을 뜨는 등 쉽지 않은 시간을 보낸다. 특히 막내 로랑은 조용히 있으려 애쓰며 분투한다.명상 도중 이어진 스님의 한마디에 엄마 에디트는 끝내 눈시울을 붉힌다. 이후 아이들을 향한 진심 어린 마음을 조심스럽게 전한다. VCR로 지켜보던 별은 명상 중 손을 맞잡고 서로를 의지하는 캐나다 가족의 모습과 눈물을 보인 엄마 에디트를 지켜보며 결국 눈물을 쏟는다.한편, 이들 가족의 사 남매 중 세 명은 희귀 질환인 ‘망막색소변성증’을 진단받았다. 이 질환은 야맹증으로 시작해 점차 시야가 좁아지는 ‘터널 시야’를 거쳐 결국 실명에 이를 수 있는 병이다. 현재까지 뚜렷한 치료법은 없는 것으로 알려졌다.희귀 질환으로 점차 시력을 잃어가는 아이들을 위해 시작된 가족의 세계 여행. 그 여정의 끝에서 가족이 전한 진심 어린 메시지에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr