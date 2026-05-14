한혜진이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

한혜진이 '누난 내게 여자야' 시즌 2에 관한 설렘을 표했다./사진제공=KBS2

KBS2 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야' 시즌2 MC 한혜진이 "사랑하고 싶다는 마음이 몽글몽글 피어나는 게 좋다"며 새 시즌에 대한 설렘과 기대를 표했다.오는 23일 밤 10시 40분 첫 방송 되는 '누난 내게 여자야2'(이하 '누내여')는 커리어를 위해 치열하게 살아오느라 아직 사랑을 찾지 못한 '누나'들과, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 '연하남'들의 현실 로맨스를 담는다.시즌1부터 함께한 한혜진은 "프로그램이 시즌을 이어간다는 건 쉽지 않은 일이다. 그만큼 시청자분들의 지지가 있었기 때문"이라며 "아직 '누내여'가 보여줄 이야기가 많이 남아 있는 것 같다. 다시 함께하게 돼 감사하다"고 소감을 밝혔다. 그는 "이번 시즌 연하남들의 매력이 정말 다양해서 누나들이 쉽게 한 사람만 선택하기 어려울 것 같다"고 귀띔했다.연예계 데뷔 후 공개 연애 2번의 경험이 있는 한혜진은 "첫인상부터 옥택연을 닮은 연하남이 있어 눈길을 끌 것"이라고 밝혀 기대감을 높였다. 그는 "회차가 진행될수록 연하남들의 색다른 매력이 하나씩 나타난다"며 "결국 '설레는 첫인상'과 '깊어지는 매력' 사이에서 누나들의 마음이 흔들릴 것 같다"고 전했다.또한 연상연하 커플에 대한 생각을 묻는 말에는 "'누내여'는 연상연하 이야기이기도 하지만 결국 평범한 남녀의 이야기"라며 "각자가 살아온 시간의 깊이가 다를 뿐, 나이가 서로에게 장점이 되기도 하고 단점이 되기도 하는 모습을 지켜보는 게 흥미로웠다"고 답했다. 이어 "많은 커플이 탄생했으면 좋겠다"며 "결국 우리는 사랑을 주고 사랑받기 위해 태어난 존재라고 생각한다"고 덧붙였다.마지막으로 한혜진은 "연상연하 커플을 특별하게 보거나 반대로 아무렇지 않게 보는 시선 모두 이해된다"며 "사랑을 찾는 사람들이 서로 마음을 맞춰가는 과정을 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다. 그러면서 "'누내여'를 보다 보면 사랑하고 싶다는 마음, 누군가를 마음속에 맘껏 들이고 싶은 감정이 몽글몽글 피어나는 게 좋다"며 "그게 결국 연애 프로그램을 보는 이유 아닐까 싶다"고 이야기했다.'누난 내게 여자야' 시즌2는 오는 23일 밤 10시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr