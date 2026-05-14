사진 = '조현아의 평범한 목요일밤' 유튜브 채널 캡처

사진 = '조현아의 평범한 목요일밤' 유튜브 채널 캡처

가수에서 배우로 활동 영역을 넓히고 있는 보라가 씨스타 시절의 강렬한 이미지 뒤에 숨겨진 진솔한 고민과 앞으로의 행보에 대한 의지를 전했다.가수 조현아가 운영하는 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤'에서는 '너랑 친구가 되면서 이력서에 한 줄 추가할 수 있게 됐어 보라야 새벽에 전화해도 될까? '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 활동 영역을 확장 중인 보라가 출연해 조현아와 깊이 있는 대화를 나눴다. 뮤지컬을 전공했던 과거를 회상하며 연기 활동에 대한 진지한 고민을 공유한 보라는 가수뿐만 아니라 배우이자 예능인으로서 보여줄 새로운 모습에 대한 기대감을 높였다.과거 '아육대' 전 종목을 석권하며 뛰어난 운동 신경을 증명했던 시절과 씨스타의 파워풀한 무대를 위해 치열하게 연습했던 에피소드도 언급됐다.보라는 씨스타 활동 당시 대중에게 비춰졌던 강렬하고 기가 세 보였던 이미지에 대해서도 솔직한 견해를 밝혔다. 실제로는 서로를 배려하며 돈독한 관계를 유지했던 팀 분위기를 회상하던 보라는 무대 위에서 뿜어냈던 넘치는 에너지와는 상반된 자신의 반전 성격을 고백해 눈길을 끌었다. 보라는 사람들은 자신을 항상 밝은 사람으로만 알고 있지만 사실은 누구보다 어두운 내면을 가진 사람이라는 점을 뒤늦게 깨달았다고 털어놨다.그동안 방송에서 보여준 활기찬 모습들이 결코 가식은 아니었지만 자신도 모르는 사이에 스스로를 밝은 이미지로 포장하고 있었다는 점이 보라의 설명이다. 홀로 정신적인 어려움을 이겨내야 했던 시간을 지나온 보라는 이제는 본연의 진솔한 모습을 드러내고 싶다는 의지를 피력했다. 보라는 앞으로 예능을 비롯한 다양한 활동을 통해 스스로의 진짜 모습을 보여주고 싶다는 계획을 밝히며 조현아와 깊은 유대감을 형성했다.무대 위 밝고 에너지가 넘쳤던 모습과 달리 내면에 존재했던 어두운 부분에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 보라는 혼자서 감당해야 했던 정신적인 어려움을 극복하기 위해 노력했던 시간들을 고백하며 이제는 예능 등 다양한 활동을 통해 자신의 본모습을 더 투명하게 보여주고 싶다는 바람을 드러냈다.본인이 선호하는 음악 스타일과 향후 솔로 활동에 대한 구상을 밝힌 보라는 조현아와 돈독한 우정을 다짐하며 자리를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr