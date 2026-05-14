사진 = '최고기의 육아채널' 유튜브 채널 캡처

사진 = '최고기의 육아채널' 유튜브 채널 캡처

최고기가 5년째 사랑을 키워온 연인이자 유튜브 채널 PD인 이주은과의 동거 사실을 공개함과 동시에 구체적인 결혼 계획을 언급하며 제2의 인생을 향한 설레는 발걸음을 내디뎠다.크리에이터 최고기가 운영하는 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에서는 '둘만의 비밀이야기'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최고기와 이주은이 출연해 구독자들의 궁금증에 답하며 그간 베일에 싸여있던 비밀스러운 일상을 가감 없이 공유했다.두 사람은 현재 한 집에서 함께 지내고 있다는 동거 사실을 솔직하게 인정했으며 금은방에서 직접 고른 커플링을 공개하며 서로를 향한 굳건한 애정을 과시했다. 특히 시청자들의 이목이 쏠린 결혼 일정에 대해 최고기는 "확실하게 날짜를 확정한 것은 아니나 빠르면 올해 늦어도 내년 중에는 식을 올릴 생각"이라고 밝혀 재혼이 임박했음을 시사했다.이미 이주은의 부모님을 찾아뵙고 인사를 드리는 등 예비 사위로서 성실히 절차를 밟고 있다는 소식도 덧붙여 신뢰를 더했다.이가운데 최고기는 화려한 유튜버의 삶 이면에 자리한 아빠로서의 고충과 책임감에 대해서도 심도 있는 속내를 털어놨다. 딸 솔잎 양을 홀로 양육하며 느꼈던 육아 스트레스와 업무 사이의 불균형을 고백한 최고기는 이주은에게만 육아의 짐을 온전히 지울 수 없다는 판단하에 오랜 시간 지켜온 게임 방송까지 중단했음을 밝혔다.최고기는 "과거 육아가 나 자신을 포기하는 과정처럼 느껴져 슬프기도 했지만 이제는 한 명의 아이를 더 키울 수 있을 만큼 육아에 자신이 붙었다"며 둘째에 대한 긍정적인 가치관을 드러내기도 했다. 최고기는 현재의 변화를 인생의 2차 전직에 비유하며 욕심을 내려놓으니 오히려 삶이 더 편안해졌다는 성숙한 태도를 보였다.이주은 역시 "최고기가 혼자 맛있는 것을 먹을 때 질투가 난다"며 귀여운 질투심을 드러내는 한편 육아와 일상을 공유하는 동반자로서 최고기의 의견에 깊이 공감하며 든든한 조력자의 면모를 뽐냈다.2020년 이혼 후 딸을 키우며 홀로서기에 매진했던 최고기는 TV조선 'X의 사생활'을 통해 이주은을 처음 공개한 이후 이제는 단순한 연인을 넘어 새로운 가정의 결합을 꿈꾸는 단계에 접어들었다.고된 육아 끝에 찾아온 소소한 행복과 신혼과 다름없는 달콤한 일상을 누리는 두 사람의 모습에 많은 팬의 응원과 축하가 쏟아지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr