사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

제작진의 불투명한 편집 방향과 출연진의 부적절한 태도가 겹치며 '나는 솔로' 31기가 시청자들의 거센 비난과 함께 최악의 논란에 휩싸였다.지난 13일 밤 10시 30분 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 슈퍼 데이트권을 둘러싼 솔로나라 31번지의 갈등이 극에 달했다.하지만 본방송 이후 '나는솔로' 제작진이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 숏폼 영상 댓글창은 그야말로 '아수라장'이 됐다.특히 이전 방송 직후 불거진 옥순의 부적절한 발언과 관련하여 제작진이 미방분 영상을 돌연 삭제하고 본방송에서 옥순의 분량을 대폭 축소하자 비난 여론을 의식한 의도적인 이미지 세탁이 아니냐는 의구심이 증폭됐다.시청자들은 논란을 일으킨 인물은 편집으로 숨겨주고 피해자인 순자만 고립된 상황에 방치하는 불공정한 편집 방식을 두고 "진정성 없는 편집으로 시청자를 기만하는 방송은 더 보고 싶지 않다"며 냉소적인 반응을 보였다. 일각에서는 방송 최초 조기 퇴소한 현숙을 두고 "그냥 일찍 퇴소한 현숙이 승리자다"는 반응도 나왔다.본방송 내용은 옥순은 통편집 됐지만 충격적이었다. 영숙은 슈퍼 데이트권 미션인 달리기 도중 넘어지자 누군가 다리를 걸었다는 근거 없는 주장을 펼치며 기괴한 미소를 지어 보는 이들을 경악케 했다. 이어 영숙은 옥순, 정희와 함께 모인 자리에서 순자를 소외시키는 '걸스 토크'를 이어갔고 이 대화는 고스란히 옆방의 순자에게 전달됐다. 정신적 고통을 호소하던 순자는 결국 "저 방의 걸스 토크가 너무 무서워"라고 털어놓으며 눈물을 흘렸으나 경수는 이런 순자의 상태를 외면한 채 본인의 욕심을 채우기에 급급했다.경수는 마음속으로 이미 영숙에게 데이트권을 쓰기로 확정했음에도 순자에게 본인을 위해 데이트권을 따달라고 요구하는 모순된 태도를 보였다. 순자가 극심한 위경련을 일으키며 고통스러워하는 일촉즉발의 상황에서 경수는 "이기적이지만 순자 님이 나한테 슈퍼 데이트권을 써줬으면 좋겠다"며 "나는 영숙에게 쓰겠다"라는 발언을 던져 공분을 샀다. 뒤늦게 사태의 심각성을 인지한 경수는 본인의 이미지가 실추될 것을 우려하는 듯한 모습을 보였고 결국 순자는 구급차에 실려 병원으로 이송됐다. 이에 대해 비평가들은 프로그램의 화제성을 위해 출연진의 고통마저 편집의 도구로 사용하는 제작진의 잔인한 태도가 시청자와의 신뢰를 무너뜨렸다고 지적했다.여파는 오프라인으로도 번져 경수가 운영 중인 안경점은 시청자들의 별점 테러로 몸살을 앓고 있다. 방송 직후 해당 업장의 리뷰창에는 최하점인 1점과 함께 비난 섞인 댓글이 수십 건 게재됐으며 평균 별점은 1.2점까지 급락했다. 이에 온라인상에서는 방송은 방송일 뿐 생업 현장까지 공격하는 것은 명백한 폭력이라는 자중의 목소리가 나오고 있다. MC 데프콘 역시 출연진의 사업장까지 찾아가는 행위는 선을 넘는 민폐라며 자제를 당부했다. 화제성만을 쫓는 제작진의 무리한 편집과 출연진의 진정성 없는 태도가 빚어낸 이번 사태는 리얼 데이팅 프로그램이라는 본질을 훼손하며 31기 조기 종영론까지 불러일으키고 있다.한편 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'는 매주 수요일 밤 10시 30분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr