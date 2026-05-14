‘뒷담화 사태’ 논란 속...31기 정희에 데프콘 일침 “맨날 우울한 사람 만나기 싫다” (‘나는 솔로’)

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

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‘나는 솔로’ 31기 정희를 향한 데프콘의 직설 발언이 눈길을 끌었다.13일 방송된SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 31기 정숙, 정희, 영식의 데이트가 그려졌다.이날 영식은 정숙과 정희 모두에게 선택을 받았다. 하지만 데이트 전부터 정희는 불안한 모습을 보였다.정희는 “전 차라리 두 분이 나갔으면 했다. 그분의 행동을 오해하고 싶지 않았다”라고 털어놨다. 또 영식에게 “좋겠네. 좋겠다고”라며 “가서 표정 관리를 잘할 수 있을지 모르겠다”고 말했다.이를 본 데프콘은 “데이트 나가기 전부터 너무 몰아친다”라고 반응했다.이후 세 사람은 함께 데이트에 나섰다. 영식은 대화를 이어가려 했지만 정희는 짧게 답했고, “머리가 너무 아프다. 토할 것 같다”라고 말하기도 했다.이어진 일대일 대화에서 영식은 “정희 님과 좋다. 전 아닌 건 아닌 건데, 그런 건 안 느껴진다”라고 말했다. 하지만 정희는 “빨리 애매모호한 상황이 끝났으면 좋겠다”라며 계속 답답함을 드러냈다.인터뷰에서 정희는 “갑갑했다. 다운되고 우울한 에너지만 남은 대화”라고 털어놨다. 영식 역시 “정희 님에 대한 마음이 훨씬 더 큰 건 맞다. 하지만 정숙 님과 좀 더 얘기해 보고 싶은 마음이 있다”라고 밝혔다.또한 정희는 영식이 “데이트권을 나한테 써줬으면 좋겠다”고 대놓고 마음을 고백했음에도 작게 한숨을 내쉬며 우울한 표정을 지었다.이를 본 데프콘은 “좀 웃으면 안 되는 거냐”며 “만났을 때 기분 좋은 사람이 좋지 맨날 우울하고 하소연하고 나는 그런 사람 만나기 싫다, 만날 이유가 없다”고 일침 했다.이어 “자신을 돌아보는 시간이 좀 필요할 같다”고 조언을 덧붙였다.이날 순자는 스트레스로 인한 위경련 증세로 제작진과 함께 결국 응급실을 찾아 안타까움을 안겼다.한편 ‘나는 솔로’ 31기는 순자를 둘러싼 뒷담화 장면으로 후폭풍을 맞고 있다. 옥순, 영숙, 정희가 순자를 두고 대화를 나누는 장면이 방송된 이후 시청자 비판이 이어졌고, 방송 이후 시청자 반응도 쏟아졌다.“순자 너무 안쓰럽다”, “보다가 숨 막혔다”, “저 분위기 너무 불편했다”, “너무 몰아간다” 등의 반응이 이어졌다.현재 부정적인 여론이 이어지고 있는 가운데, 옥순·영숙·정희가 예정된 라이브 방송에 모습을 드러낼지에도 관심이 쏠리고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr