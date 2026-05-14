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14일 ‘유정 그리고 주정’ 채널에는 ‘대환장 취중진담’ (이모라 부를게~)라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 SS501 멤버 김현중, 허영생, 김규종이 게스트로 출연했다.



최근 FIVE O ONE으로 20주년 콘서트까지 개최한 세 사람은 이날 재테크 이야기를 꺼냈다. 제작진이 김규종에게 “재테크 잘한다고 나왔던 거 같은데 아니냐”고 묻자, 김규종은 “2011년부터 원룸 사업하는 게 있다. 그걸로 부모님 용돈을 드리고 있다”고 말했다.



이 과정에서 김현중의 기타 이야기도 나왔다. 서유정이 “기타가 비싼 건 얼마나 비싼 거냐”고 관심을 보이자, 김현중은 “3천만 원”이라고 답해 놀라움을 안겼다. 이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’ 이어 김현중은 “(기타를) 처음 샀을 때랑 비교하면 싸게 산 건데 금 시세보다 기타 시세가 전세계적으로 많이 올랐을 것”이라고 밝혔다.



그러던 중 김현중은 자신이 사기 피해를 당했던 경험을 털어놨다. 김현중은 “내가 사기 1티어다. 엄청 많이 당했다. 몇 십억 당했다”고 밝혔다.



이에 서유정은 “보이스피싱 이런 거냐. 사람한테 당했냐”고 놀랐고, 김현중은 “사람한테 당한 것”이라고 답했다.



이어 김현중은 “한 명이 아니라 몇십 명 된다”며 “어렸을 때부터 친구들도 있었고 어렸을 때부터 절친이던 사람이 변하는 걸 보고 갑자기 다가온 달콤한..”고 털어놨다.

14일 ‘유정 그리고 주정’ 채널에는 ‘대환장 취중진담’ (이모라 부를게~)라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 SS501 멤버 김현중, 허영생, 김규종이 게스트로 출연했다.최근 FIVE O ONE으로 20주년 콘서트까지 개최한 세 사람은 이날 재테크 이야기를 꺼냈다. 제작진이 김규종에게 “재테크 잘한다고 나왔던 거 같은데 아니냐”고 묻자, 김규종은 “2011년부터 원룸 사업하는 게 있다. 그걸로 부모님 용돈을 드리고 있다”고 말했다.이 과정에서 김현중의 기타 이야기도 나왔다. 서유정이 “기타가 비싼 건 얼마나 비싼 거냐”고 관심을 보이자, 김현중은 “3천만 원”이라고 답해 놀라움을 안겼다.이어 김현중은 “(기타를) 처음 샀을 때랑 비교하면 싸게 산 건데 금 시세보다 기타 시세가 전세계적으로 많이 올랐을 것”이라고 밝혔다.그러던 중 김현중은 자신이 사기 피해를 당했던 경험을 털어놨다. 김현중은 “내가 사기 1티어다. 엄청 많이 당했다. 몇 십억 당했다”고 밝혔다.이에 서유정은 “보이스피싱 이런 거냐. 사람한테 당했냐”고 놀랐고, 김현중은 “사람한테 당한 것”이라고 답했다.이어 김현중은 “한 명이 아니라 몇십 명 된다”며 “어렸을 때부터 친구들도 있었고 어렸을 때부터 절친이던 사람이 변하는 걸 보고 갑자기 다가온 달콤한..”고 털어놨다.

그룹 SS501 김현중이 수십억대 사기 피해를 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr