이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘인생84’

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그룹 아이오아이, 구구단 출신 배우 강미나가 10kg 감량 사실을 전했다.14일 ‘인생84’ 채널에는 ‘드디어 돌아온 강미나’ 영상이 공개됐다.이날 기안84는 강미나를 보자마자 “살이 또 빠졌네? 점점 말라가는데?”라고 말했다. 이에 강미나는 “살을 많이 뺐다. 마지막으로 봤을 때보다 10kg 정도 빠진 것 같다”라고 답했다.강미나는 “얼마 전에 서인국 씨와 하는 드라마 ‘내일도 출근’ 촬영이 끝났다”고 근황도 전했다.기안84가 “또 찍었냐. 이 어려운 시기에 굵직한 작품을 하네”라고 하자, 강미나는 “복받았다. 더 열심히 해야 한다”고 말했다.이후 자연스럽게 다이어트 이야기도 나왔다. 기안84는 살이 빠진 강미나에게 감량 방법을 물었다.그러자 강미나는 “운동 안 하고 샌드위치를 하루에 두 끼씩 먹었다. 하나 시켜서 절반으로 자른 다음에 점심, 저녁에 나눠 먹었다”고 털어놨다.이어 “정 안되면 김치찜 시켰다. 정 못 참겠으면 떡볶이 먹고, 치팅도 했다”고 덧붙였다.현재는 다이어트를 이어가고 있냐는 질문도 나왔다. 강미나는 “지금은 한 3kg 쪘다. 홍보 기간이니까 관리만 하고 있다”고 답했다. 이어 “이건(3kg 찐 건) 오프 더 레코드”라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 강미나는 넷플릭스 시리즈 ‘기리고’에 출연했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr