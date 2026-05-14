전소영과 백선호의 다정한 투샷이 팬들을 설레게 했다. / 사진=전소영 SNS

전소영이 '기리고' 배우들과 찍은 사진을 공개하며 친분을 보여줬다. / 사진=전소영 SNS

전소영이 '기리고' 배우들과 찍은 사진을 공개하며 친분을 보여줬다. / 사진=전소영 SNS

배우 전소영이 '기리고' 출연 배우들과 남다른 친분을 보여줬다. 백선호의 어깨에 얼굴을 살포시 기대기도 하며 끈끈한 사이를 자랑했다.전소영은 13일 자신의 SNS에 "뜨거웠던 내 여름들"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 넷플릭스 시리즈 '기리고'에 출연한 전소영, 백선호, 현우석, 강미나의 모습이 담겼다. 군 복무 중인 백선호의 근황도 포착됐다.특히 전소영과 백선호의 다정한 투샷이 팬들의 눈길을 끌었다. 두 사람은 볼을 맞대고 다정한 포즈로 카메라를 응시하고 있다. 실제 연인을 방불케 하는 다정다감 케미로 팬들을 설레게 했다.이들이 출연한 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품이다. 지난 4월 공개된 이후 2주 만에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr