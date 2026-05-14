그룹 빅스의 멤버 겸 배우 차학연이 BL(보이즈 러브) 소재를 다루는 작품에 연이어 출연한 소감을 밝혔다.
최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 출연한 차학연을 만났다.
'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생 여의주(김향기 분)가 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 극 중 차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 냉철한 매력을 지닌 수학 교사 가우수와 여의주가 쓰는 BL 소설 속 인물 시온 역을 맡아 1인 2역을 소화했다. 차학연은 티빙 숏 오리지널 '이웃집 킬러'에 이어 또 한 번 BL 장르에 도전하게 됐다. 이에 대해 그는 "이전에 촬영할 때도 불편함은 전혀 없었다"라며 "'이웃집 킬러'가 정말 BL 장르의 작품이었다면 '로맨스의 절댓값'은 BL보다는 코믹 성장 하이틴 드라마에 가까워서 더 연기하기 편했다"고 말했다.
1인 2역을 소화하기 위해 들인 노력에 대해서도 설명했다. 차학연은 "우수는 칼 같아야 한다는 강박이 있는 인물이고, 시온은 엉뚱한 인물이다. 두 인물을 다르게 표현하기 위해 넘어지는 것부터 이름을 부르는 방식까지 말의 높낮이와 말투에 신경을 많이 썼다"고 회상했다.
끝으로 차학연은 "후반부에는 큰 사건이 펼쳐지면서 학생들과 선생님들의 성장이 함께 그려진다"라며 "지금까지 뿌려놓은 사건들을 해결해나가는 과정이 담길 예정이라 재밌게 보실 수 있을 것"이라며 웃어 보였다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 출연한 차학연을 만났다.
'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생 여의주(김향기 분)가 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 극 중 차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 냉철한 매력을 지닌 수학 교사 가우수와 여의주가 쓰는 BL 소설 속 인물 시온 역을 맡아 1인 2역을 소화했다. 차학연은 티빙 숏 오리지널 '이웃집 킬러'에 이어 또 한 번 BL 장르에 도전하게 됐다. 이에 대해 그는 "이전에 촬영할 때도 불편함은 전혀 없었다"라며 "'이웃집 킬러'가 정말 BL 장르의 작품이었다면 '로맨스의 절댓값'은 BL보다는 코믹 성장 하이틴 드라마에 가까워서 더 연기하기 편했다"고 말했다.
1인 2역을 소화하기 위해 들인 노력에 대해서도 설명했다. 차학연은 "우수는 칼 같아야 한다는 강박이 있는 인물이고, 시온은 엉뚱한 인물이다. 두 인물을 다르게 표현하기 위해 넘어지는 것부터 이름을 부르는 방식까지 말의 높낮이와 말투에 신경을 많이 썼다"고 회상했다.
끝으로 차학연은 "후반부에는 큰 사건이 펼쳐지면서 학생들과 선생님들의 성장이 함께 그려진다"라며 "지금까지 뿌려놓은 사건들을 해결해나가는 과정이 담길 예정이라 재밌게 보실 수 있을 것"이라며 웃어 보였다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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