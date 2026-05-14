'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 가수 겸 배우 차학연 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 가수 겸 배우 차학연 / 사진제공=쿠팡플레이

그룹 빅스의 멤버 겸 배우 차학연이 BL(보이즈 러브) 소재를 다루는 작품에 연이어 출연한 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 출연한 차학연을 만났다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생 여의주(김향기 분)가 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 극 중 차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 냉철한 매력을 지닌 수학 교사 가우수와 여의주가 쓰는 BL 소설 속 인물 시온 역을 맡아 1인 2역을 소화했다.차학연은 티빙 숏 오리지널 '이웃집 킬러'에 이어 또 한 번 BL 장르에 도전하게 됐다. 이에 대해 그는 "이전에 촬영할 때도 불편함은 전혀 없었다"라며 "'이웃집 킬러'가 정말 BL 장르의 작품이었다면 '로맨스의 절댓값'은 BL보다는 코믹 성장 하이틴 드라마에 가까워서 더 연기하기 편했다"고 말했다.1인 2역을 소화하기 위해 들인 노력에 대해서도 설명했다. 차학연은 "우수는 칼 같아야 한다는 강박이 있는 인물이고, 시온은 엉뚱한 인물이다. 두 인물을 다르게 표현하기 위해 넘어지는 것부터 이름을 부르는 방식까지 말의 높낮이와 말투에 신경을 많이 썼다"고 회상했다.끝으로 차학연은 "후반부에는 큰 사건이 펼쳐지면서 학생들과 선생님들의 성장이 함께 그려진다"라며 "지금까지 뿌려놓은 사건들을 해결해나가는 과정이 담길 예정이라 재밌게 보실 수 있을 것"이라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr