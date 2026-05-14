윌리엄 해밍턴 / 사진 = 윌리엄 해밍턴 SNS

방송인 샘 해밍턴이 아이스하키 유망주 아들 윌리엄의 근황을 전했다.13일 샘 해밍턴은 자신의 SNS에 "정말 대단한 한 달이었다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 여러 대회에서 메달을 휩쓴 윌리엄의 모습이 담겼다. 유니폼 차림으로 MVP 상태와 우승 트로피를 거머쥔 윌리엄은 이전보다 늠름해진 모습으로 하키 유먕주 포스를 자아냈다.샘 해밍턴은 "호주에 가서 11세 이하와 13세 이하 부문 'Next Gen'(넥스트 젠) 토너먼트' 우승을 차지했다. 11세 이하 그룹에서는 MVP 수상과 함께 올스타 팀에도 선정됐다"며 윌리엄의 활약을 전했다. 이어 "한국으로 돌아와서는 'I-League(아이-리그) 디비전2' 12세 이하 부문 우승을 거머쥐었다"며 "마지막으로 토론토로 날아가 2016년생 소년들을 위한 'May Madness(메이 매드니스) 토너먼트'까지 우승했다"고 밝혔다.특히 그는 "세 개의 나라, 네 번의 우승, 네 개의 메달, 네 개의 트로피, 그리고 수많은 추억들까지. 언제나처럼 우리는 네가 이룬 모든 것들이 정말 자랑스럽다"며 "지금처럼 계속 즐겁게 해보자, 아들아!"라고 각별한 애정을 표했다.앞서 윌리엄은 2020년 아이스 하키에 입문해 현재 제니스 아이스하키 클럽 소속으로 활동 중인 것으로 알려졌다. 또한 그는 뛰어난 실력으로 호주 국가대표팀의 주목을 받고 있는 것으로 전해졌다.한편 윌리엄은 샘 해밍턴의 첫째 아들로 2016년 KBS 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 대중의 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr