장하오가 '아형'에 출연한다./사진=텐아시아DB

'아형'에 출연하는 크리스티나, 최예나./사진=소속사 제공

'아형'에 출연하는 장하오, 한유진./사진=소속사 제공

지난 3월 제로베이스원 활동을 마치고 새출발을 알린 장하오, 한유진이 '아는 형님'에 출연한다.오는 5월 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 크리스티나, 최예나, 장하오, 한유진이 출연한다.크리스티나는 최근 '그러시구나~' 밈으로 제2의 전성기를 맞았다. 그는 형님 학교에서도 특유의 말투로 밈을 직접 선보이는 것은 물론, 다양한 상황별 활용법까지 공개한다.최예나는 '캐치 캐치' 챌린지 열풍에 대한 이야기를 전한다. 직접 챌린지를 선보인 최예나를 따라 형님들도 도전에 나선다.오는 5월 26일 데뷔를 앞둔 보이그룹 '앤더블(AND2BLE)'의 장하오와 한유진도 출연한다. 두 사람은 형님 학교에서 데뷔곡 무대를 선보일 예정이다.장하오, 한유진은 지난 3월 2년 6개월 간의 제로베이스원 활동 끝에 웨이크원과 재계약을 하지 않고 원소속사로 복귀했다. 이후 앤더블로 새출발을 알렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr