사진 = 을지앙상블 제공

사진 = 을지앙상블 제공

사진 = 을지앙상블 제공

사진 = 을지앙상블 제공

돌싱특집 '나는솔로' 22기 영식이 아내와 함께한 일상을 공개하며 편안한 분위기를 드러냈다.'나는솔로' 22기 영식이 재혼을 발표한지 약 4개월 만에 만삭 사진을 공개했다. 22기 영식 측은 최근 만삭 사진을 촬영했다며 사진을 공개했다.사진 속 영식은 흰색 긴팔 티셔츠를 입고 초음파 사진을 손에 든 채 정면을 바라보고 있다. 편안한 분위기 속에서 나란히 선 모습이 담겼다. 밝은 표정으로 초음파 사진을 들고 있는 모습과 그 옆에서 미소로 바라보는 아내의 시선이 자연스럽게 어우러지며 시선을 끈다.영식의 아내는 베이지 톤의 니트 원피스를 입고 팔을 잡은 채 옆에서 따뜻한 눈빛으로 바라보고 있다. 이어지는 사진에서 영식은 고개를 숙여 배에 귀를 대고 있으며 아내는 웃음을 지은 채 내려다보고 있어 부드러운 분위기가 이어진다.또 다른 사진에서 아내는 베일을 쓴 채 앉아 있고 영식이 얼굴을 가까이 가져가 입맞춤을 하고 있어 다정한 순간이 담겼다. 마지막 사진에서는 나는솔로 22기 영식과 아내가 나란히 서서 파티용 호루라기를 입에 물고 불고 있으며 앞쪽에 서 있는 작은 반려견이 시선을 함께 모으고 있다.앞서 SBS PLUS '나는솔로' 제작진이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '솔로나라뉴스 방송 이후에 예비신부를 만나게 된 사연! 22기 영식 단독 인터뷰'라는 영상에서 22기 영식은 재혼 소식과 함께 아내를 공개했다.당시 영상에서 두 사람은 결혼 소식과 더불어 현재 임신 19주 차라는 사실도 당당히 발표했다. 영식은 내년 5월에 둘째 딸이 태어날 예정이라며 둘째라서 감흥이 덜할 줄 알았으나 전혀 그렇지 않았고 오히려 첫째 때보다 더 큰 기쁨과 감동을 느꼈다고 벅찬 심경을 드러냈다. 영식은 예비 신부가 자신의 첫째 딸에게 진심으로 잘해주는 모습에 깊이 반해 결혼을 확신하게 되었다고 강조했다.예비 신부는 자신이 미혼이며 돌싱이나 아이가 있다는 점이 영식을 선택하는 데 있어 전혀 걸림돌이 되지 않았으며 성격과 사람이 더 중요했다고 밝혀 영식을 향한 굳건한 사랑을 보였다. 영식과 예비 신부는 지난 1월 10일 결혼식을 올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr