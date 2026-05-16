배우 이다해가 남편 세븐과 함께한 결혼 3주년을 기념하는 상하이 여행을 공개하며 달달한 부부 분위기를 자랑했다.
이다해는 15일 자신의 SNS에 "결혼 3주년 in 와이탄"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이다해와 세븐은 중국 상하이 와이탄의 화려한 야경을 배경으로 다정한 시간을 보내고 있다. 두 사람은 5성급 호텔의 한 레스토랑을 찾은 모습이다. 둘은 커플처럼 맞춰 입은 데님 스타일링으로 편안하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 호화로운 식사를 즐기며 행복한 시간을 보내고 있다.
이다해와 세븐은 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 짓거나 서로를 바라보며 눈빛을 나누는 모습으로 여전한 신혼 같은 애정을 드러냈다. 풍선으로 꾸며진 호텔 객실에서는 결혼 3주년을 기념하는 로맨틱한 분위기도 엿보인다.
또 다른 사진에서는 이다해와 세븐이 나란히 앉아 와이탄을 바라보는 뒷모습도 보인다. 한층 깊어진 부부의 케미가 느껴진다.
이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 후 2023년 5월 결혼했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
이다해는 15일 자신의 SNS에 "결혼 3주년 in 와이탄"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이다해와 세븐은 중국 상하이 와이탄의 화려한 야경을 배경으로 다정한 시간을 보내고 있다. 두 사람은 5성급 호텔의 한 레스토랑을 찾은 모습이다. 둘은 커플처럼 맞춰 입은 데님 스타일링으로 편안하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 호화로운 식사를 즐기며 행복한 시간을 보내고 있다.
이다해와 세븐은 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 짓거나 서로를 바라보며 눈빛을 나누는 모습으로 여전한 신혼 같은 애정을 드러냈다. 풍선으로 꾸며진 호텔 객실에서는 결혼 3주년을 기념하는 로맨틱한 분위기도 엿보인다.
또 다른 사진에서는 이다해와 세븐이 나란히 앉아 와이탄을 바라보는 뒷모습도 보인다. 한층 깊어진 부부의 케미가 느껴진다.
이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 후 2023년 5월 결혼했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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