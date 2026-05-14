가수 겸 배우 조정석 / 사진=텐아시아 DB

조정석 싱글 이미지 / 사진제공=잼 엔터테인먼트

가수 거미와 결혼해 지난 1월 둘째 딸을 얻은 배우 겸 가수 조정석이 1년 9개월 만에 컴백한다.14일 조정석 소속사 잼 엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 조정석 새 디지털 싱글 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어' 발매를 알리는 티저 이미지를 공개하며 오는 28일 컴백 소식을 전했다.공개된 사진 속에는 평온한 한 때를 보내는 조정석의 모습이 담있다. 오렌지색 노을, 포근한 무드의 캠핑카, 기타 등의 요소가 한데 어우러져 따스한 무드를 자아내고 있다.'특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'는 정규 1집 '조정석' 이후 약 1년 9개월 만에 선보이는 신보다. 히트곡 메이커 밴드 로코베리가 참여해 감성적인 무드를 완성했으며, 조정석이 직접 작사에 참여했다.한편, 조정석의 새 디지털 싱글 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'는 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr