'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 가수 겸 배우 차학연 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 가수 겸 배우 차학연 / 사진제공=쿠팡플레이

그룹 빅스의 멤버 겸 배우 차학연이 "빅스의 14주년 이벤트를 준비하고 있다"고 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 출연한 차학연을 만났다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생 여의주(김향기 분)가 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 극 중 차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 냉철한 매력을 지닌 수학 교사 가우수 역을 맡았다.작품에 대한 빅스 멤버들의 반응을 묻자 차학연은 "얼마 전 혁이가 아무 말 없이 내가 피타고라스 분장한 모습이 담긴 릴스를 보내왔다"고 회상했다. 이어 그는 "영상만 툭 보내고 아무 말도 안 하길래 '왜, 뭔데'라고 물어봤더니 답장을 안 하더라. 그렇게 재밌는 장면이 있으면 주변에서 종종 메시지를 보내온다"라며 웃었다.빅스 멤버들과의 우애를 자랑하기도 했다. 차학연은 "얼마 전 멤버들을 만났다. 레오 이사 집들이 겸 모였는데 우리가 곧 14주년이다. 특별한 날을 위해 작은 이벤트를 준비하고 있다"고 말했다. 그러면서 "이제는 모두가 30대가 되고 어엿한 성인이 됐지만 만나면 철없던 학창시절로 돌아가는 것 같다"고 덧붙였다.끝으로 차학연은 "빅스는 나에게 힘을 주는 청춘 같은 존재"라고 강조했다. 그는 "요즘 멤버들과 '매 순간이 소중한 것 같다'는 이야기를 많이 한다. 어릴 때부터 지금까지 쭉 빅스라는 그룹으로 활동하고 있으니 빅스는 내게 청춘 그 자체"라고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr