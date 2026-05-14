텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯 포유'

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'미스트롯 포유' 첫 방송부터 쉽게 눈을 뗄 수 없는 무대들이 펼쳐진다.오늘(14일) 첫 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유'는 '미스트롯4' TOP7과 숨은 노래 고수들의 듀엣 열전을 선보인다. 경연을 연상시키는 치열한 승부 속, 노래 한 곡에 웃고 울게 만드는 진한 감동과 반전의 무대들이 이어지며 몰입감을 선사할 전망이다.그중 '노래로 일어설게요'라는 닉네임으로 등장한 윤태화 짝꿍의 사연이 모두를 울컥하게 만든다. 2022년 데뷔 앨범 발매 직후 큰 교통사고로 하반신 마비 판정을 받았다는 그는 쉽지 않은 현실 속에서도 노래와 꿈에 대한 의지로 재활을 이어왔다고 밝혀 눈길을 끈다.그의 진심 어린 무대가 시작되자 진(眞) 이소나를 비롯한 TOP7 멤버들은 물론 객석까지 눈물바다가 된다. 노래가 가진 위로의 힘을 다시금 실감케 할 무대가 '미스트롯 포유' 첫 방송에서 펼쳐진다.눈물샘을 자극한 사연이 있었다면, 시청자들의 잇몸을 마르게 할 '심쿵 유발' 듀엣 짝꿍도 등장한다. 그 주인공은 바로 윤윤서의 짝꿍 '콩나물 트로트'. 등장과 동시에 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡은 그는 치명적인 무대 매너로 현장에서 '천안 박서준'이라는 반응까지 나왔다. 모두를 설레게 만든 그의 정체는 본 방송을 통해 공개된다.이런 가운데 '미스트롯 포유'에서는 예선 1, 2라운드 합산 점수로 5팀만 본선에 진출할 수 있는 치열한 생존 경쟁이 펼쳐진다. 현장 관객 200명이 직접 심사에 참여하고, 무대 직후 점수가 즉시 공개되는 만큼 스튜디오는 내내 긴장감으로 가득 찬다. '미스트롯4' 우승자인 이소나조차 객석의 냉정한 평가에 "심장이 아프다"라며 말을 잇지 못했다고 해 궁금증을 더한다.TOP7과 짝꿍들의 양보 없는 듀엣 전쟁은 오늘(14일) 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유'에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr