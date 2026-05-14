배우 박은빈이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'원더풀스' 포스터 촬영 현장이 공개됐다. / 사진제공=나무엑터스

배우 박은빈이 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'로 시청자들을 찾는다.오는 15일 공개되는 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 갖게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다.박은빈은 해성시 공식 개차반 은채니 역을 맡아 연기 변신에 나선다. 은채니는 해성시에서 가장 잘나가는 큰손식당의 손녀로 예상치 못한 사건에 휘말린 뒤 갑자기 순간 이동 초능력을 얻게 되는 인물이다. 극 중 박은빈은 염력을 숨긴 해성시청 민원실 특채 공무원 이운정 역을 맡은 배우 차은우와 호흡을 맞춘다.이 가운데 박은빈의 '원더풀스' 포스터 비하인드 현장이 공개됐다. 박은빈은 장난기 가득한 눈빛과 주황빛 브리지 헤어, 비대칭 트윈 번 스타일 등을 통해 자유로움을 표현했다. 이에 대해 박은빈은 "감독님께서 재미있게 놀 수 있도록 만들어주신 작품 속에서 즐겁게 촬영했다. 보시는 분들도 마음껏 웃으며 즐길 수 있는 작품이었으면 좋겠다"고 말했다.한편 '원더풀스'는 공개 전부터 차은우의 탈세 논란으로 잡음을 빚었다. 올해 초 차은우는 200억 원대 탈세 의혹에 휩싸이며 국세청으로부터 약 130억 원의 추징금을 부과받았다. 지난 12일 열린 제작발표회에서 박은빈은 차은우와의 호흡을 묻는 말에 "모두의 최선이 모여 만들어진 결과물을 보실 수 있을 테니 지켜봐 달라"고 말했다. 이에 박은빈이 '원더풀스'의 흥행을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr