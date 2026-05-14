남승민이 '금타는 금요일'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN

이호섭이 '금타는 금요일'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN

'금타는 금요일'에서 트롯 히트곡 제조기 이호섭과 함께한 명곡 퍼레이드가 펼쳐진다. 특히 '무(無)스타'인 남승민은 뒤늦게 찾아온 기회 앞에서 강진의 '오열' 무대를 선보이며 설욕전에 나선다. 스승 이호섭 앞에서 진심을 담아 노래한 그의 무대가 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다.오는 15일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 21회에는 대한민국 트롯계를 대표하는 작곡가 이호섭이 '골든 스타'로 출연한다. 이호섭은 '찰랑찰랑', '10분 내로', '카스바의 여인', '사랑의 불시착' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 작곡가다. 그는 이날 방송에서도 남다른 입담과 음악 철학으로 존재감을 드러낸다.특히 이호섭은 설운도의 메가 히트곡 '다함께 차차차'에 얽힌 비화를 전해 모두를 놀라게 한다. 그는 "처음 작곡한 곡이 '다함께 차차차'"라며 "이 노래로 처음 집을 샀다"라고 밝혀 현장을 술렁이게 만든다. 데뷔곡부터 국민 애창곡을 탄생시킨 '트롯계 미다스 손'다운 면모에 감탄이 쏟아졌다.현재까지 단 하나의 황금별도 획득하지 못한 남승민에게는 이번 무대가 더욱 특별하다. 절호의 기회인 것. 제4회 '이호섭 가요제' 대상 출신인 그는 스승 이호섭 앞에서 강진의 '오열'을 열창하며 반전을 노린다. 이호섭 역시 "대상을 줘야겠는데 나이가 너무 어려서 고민할 정도였다"고 당시를 떠올려 기대감을 높인다. 과연 남승민이 대상 출신의 자존심을 지키고 '무스타' 탈출에 성공할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.'금타는 금요일'은 오는 15일 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr