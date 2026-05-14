김풍이 둘째 고민이 빠진다. / 사진제공=tvN STORY

김풍이 '육아인턴'에 육아 지원군으로 등장한다. / 사진제공=tvN STORY

tvN STORY '육아인턴'에 역대급 육아 지원군 김풍이 등장한다. 4살 아들을 키우는 48세 현역 아빠 김풍은 남다른 육아 내공으로 이경규와 안정환마저 감탄하게 만든다. 특히 세쌍둥이를 포함한 4남매 육아를 경험한 뒤 둘째 계획에 대한 고민까지 시작한다.14일 방송되는 tvN STORY '육아인턴' 6회에서는 이경규와 안정환이 38개월 첫째와 12개월 세쌍둥이까지, 총 4남매 육아에 도전한다. 자연 임신 확률 0.01%를 뚫고 태어난 세쌍둥이의 등장에 두 사람은 시작부터 정신없는 공동육아의 세계를 경험하게 된다.이번 회차에는 김풍이 든든한 육아 지원군으로 등판한다. 독특하지만 중독성 강한 요리로 '김풍 매직'을 보여줬던 그가 육아에서도 존재감을 발휘할 예정. 아들을 둔 현역 아빠답게 육아용품을 한가득 챙겨오는 것은 물론, 등장과 동시에 다정한 리액션으로 아이들의 마음을 단숨에 사로잡는다.김풍의 '육아 매직'은 여기서 끝이 아니었다. 가제수건 하나로 턱받이를 만드는 센스부터 아이 눈높이에 맞춘 놀이법을 보여준다. 특히 전문(?) 분야인 이유식 요리까지 척척 해낸다. 4남매가 시판 이유식을 잘 먹지 않자 직접 이유식 만들기에 나서며 진가를 발휘한다. 평소 아들의 식사를 도맡아 하고 있다는 김풍이 까다로운 아이들의 입맛까지 사로잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.우는 아이 달래기부터 잠투정 재우기, 기저귀 갈기, 목욕까지 쉴 틈 없는 4남매 육아 현장은 웃음을 안길 예정이다. 똑같이 생긴 세쌍둥이 앞에서 이경규와 안정환은 누가 기저귀를 갈았는지조차 헷갈리며 '기저귀 지옥'에 빠진다. 이에 김풍은 두 사람에게 거침없는 잔소리를 쏟아내며 현역 아빠다운 면모를 나타낸다. 제대로 긁는 김풍과 제대로 긁히는 '인턴즈'의 티키타카도 웃음 포인트가 될 전망이다.김풍은 이번 육아 체험 이후 둘째 계획에 대한 고민이 생겼다고 밝힌다. 극한 난이도의 4남매 육아 속에서도 둘째를 생각하게 만든 아이들의 매력이 무엇일지 궁금증을 더한다.'육아인턴' 6회는 14일 저녁 8시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr