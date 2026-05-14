'이혼숙려캠프'에 출연 중인 서장훈. / 사진제공=JTBC

'이혼숙려캠프' 서장훈이 역대급 부부 등장에 결국 관찰 영상을 중단했다.14일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 21기 '중독 부부'의 남은 이야기가 공개된다.지난주에 이어 남편 측 영상에서 아내의 문제점이 추가로 밝혀진다. 특히 아내가 아이들에게 부부싸움의 증거를 남기기 위해 영상을 찍어달라고 부탁한 사실이 드러난다. 아이들의 입에서 나온 남편을 향한 믿기 힘든 발언에 출연진 모두 할 말을 잃는다. 남편을 대하는 아이들의 태도를 지켜보던 서장훈은 결국 영상을 중단한다.아내 측 영상도 공개된다. 박하선은 역대급이라고 해 남편의 문제에 대한 궁금증을 높인다. 남편은 신혼 초 채팅 앱을 통해 외도를 저지르고, 외도 이유를 "임신 중인 아내와 부부관계를 하지 못해 다른 이성을 만나려고 했다"고 말해 현장을 경악하게 한다. 이어 모두가 궁금해했던 남편의 진짜 문제점이 밝혀진다.이호선 상담가와 '중독 부부'의 상담도 이어진다. 그러나 두 사람은 상담 중 이호선에게 거짓말을 하고, 남편이 아내에게 미리 말을 맞춰달라고 부탁한 사실까지 밝혀진다. 이에 격노한 이호선은 "지금 저를 기만하는 겁니까? 그냥 돌아가세요"라며 상담을 중단시킨다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr