‘충주맨 후임’ 최지호, “김선태 유튜브 단가 1억, 전 여친처럼 질척” (‘노빠꾸’)

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’

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‘충주걸’ 최지호가 전임 충주맨 김선태를 향한 유쾌한 저격으로 웃음을 안겼다.13일 ‘노빠꾸탁재훈’ 채널에는 “도망친 22만의 구독자를 추노 하러 나온 전 충주맨 김선태의 마지막 잎새”라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 충주시 채널 운영을 맡고 있는 최지호가 게스트로 출연했다.현재 김선태의 뒤를 이어 충주시 유튜브를 이끌고 있는 최지호는 “충주시 특산물은 공무원”이라며 “결국 저를 알려야 충주시 채널도 홍보가 된다”고 말했다.이에 탁재훈은 김선태에게 영상편지를 남겨보라고 했고, 최지호는 “혼자만 잘 먹고 잘 사니 좋냐. 요즘 유튜브 단가가 1억이라고 들었다”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.이어 탁재훈이 “이제 충주에서는 못 다니는 거 아니냐”고 짓궂게 묻자, 최지호는 “충주에서 잘 살고 계신다. 목에 골드버튼 걸고 잘 다닌다”고 농담을 던졌다.또 그는 김선태와 여전히 연락을 주고받고 있다고 밝히며 “조회수가 안 나오거나 일이 잘 안 풀릴 때 항상 제가 먼저 연락한다, 전 여자친구처럼 질척거린다고 하더라. 잊을 만하면 연락 온다고 한다”고 털어놨다.한편 최지호는 공무원 조직 내 특진 가능성을 묻는 질문에는 “7급 승진을 앞두고 있긴 하다. 조회수가 안 나온다고 다시 9급으로 내려가진 않는다”고 재치 있게 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr