가수 티파니 영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

티파니 영이 '리무진서비스'에 출연했다. / 사진='리무진 서비스' 캡처

티파니 영이 '리무진서비스'에 출연했다. / 사진='리무진 서비스' 캡처

가수 티파니 영이 '리무진서비스'에 출연해 다양한 이야기를 들려줬다. 한편 티파니 영은 지난 2월 배우 변요한과 결혼했다.지난 12일 웹 예능 '리무진서비스'에 티파니 영이 출연했다. 그는 장르를 넘나드는 다채로운 라이브 무대와 진솔한 이야기를 털어놓으며 이목을 끌었다.이날 티파니 영은 솔로 데뷔 10주년을 맞아 발매한 선공개 싱글 'Summer’s Not Over'(서머스 낫 오버)로 라이브의 포문을 열었다. 밴드 세션과 함께 부드러우면서도 섬세한 음색, 깊어진 표현력으로 곡의 따뜻한 감성을 배가시켰다.티파니 영은 "활동할 때 라이브를 마음껏 펼칠 수 있는 프로그램이 많지 않았는데, 이런 무대가 있다는 게 너무 좋았다. 계속 시청하면서 꼭 나오고 싶다고 생각했다"고 말했다. 이어 MC 이무진이 "차분하고 편안해지는 느낌"이라고 신곡의 인상을 전하자 티파니 영은 "그게 바로 내가 추구하는 사운드다. 나도, 소녀시대도 여름에 태어났고 팬들에게도 여름은 특별한 계절이다. '당신만 있다면 우리의 여름은 끝나지 않는다'라는 마음을 담아 편안하고 따뜻한 힐링의 노래를 만들고 싶었다"고 설명했다.이어 티파니 영은 "솔로 10주년인 만큼 첫 솔로 데뷔곡 'I Just Wanna Dance'를 '리무진서비스' 버전으로 좀 더 차분하고 미니멀하게 준비했다"라며 성숙해진 보컬로 곡을 재해석했다. 이를 들은 이무진은 "디바스러운 톤이 매력적이다. 스포츠가 연상될 만큼 전술적인 라이브였다"고 칭찬했다. 티파니 영은 "누군가에게 제 음악으로 위로를 드릴 수 있다면 성공이라고 생각했는데 지금도 그 마음은 변하지 않는다. 이제는 위로를 넘어 힐링을 드리고 싶다"며 속내를 밝혔다.이어 스노우 앨리그라(Snoh Aalegra)의 'BE MY SUMMER'(비 마이 서머)를 비롯해 머라이어 캐리 (Mariah Carey)의 'HERO'(히어로) 등의 곡도 선보였다. 티파니 영의 감각적인 선곡에 이무진이 남다른 음악 디깅 방법을 묻자 티파니 영은 "작사, 작곡을 하다 보니 곡의 구조와 코드 위에 보컬이 어떻게 쌓이는지까지 공부하게 된다. 옛날 곡도 많이 듣고 넓게 보는 편"이라고 답했다.또 티파니 영이 선보인 윤상의 '달리기'에 이무진은 "프런트맨이 프런트맨인 이유를 알 것 같다. 듣는 이의 잊고 있던 기억을 꺼내준다"라고 감탄했다. 마지막으로 티파니 영은 이문세의 '그대와 영원히'를 이무진과 함께 듀엣으로 선보이며 완벽한 호흡을 자랑했다.한편 티파니 영은 지난 8일 솔로 데뷔 10주년을 맞아 정규 앨범 발매에 앞서 싱글 'Summer's Not Over'를 발매했다. 최근 PMG (Pacific Music Group) 코리아의 첫 번째 아티스트로 합류한 티파니 영은 신곡 'Summer’s Not Over' 활동을 시작으로 활발한 음악 행보를 이어가고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr