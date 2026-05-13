누적 수강생 700만 명을 기록한 대한민국 대표 한국사 강사 최태성이 '라디오스타'에 처음 출연한다./사진제공=MBC

누적 수강생 700만 명을 기록한 대한민국 대표 한국사 강사 최태성이 '라디오스타'에 처음 출연한다./사진제공=MBC

누적 수강생 700만 명을 기록한 대한민국 대표 한국사 강사 최태성이 '라디오스타'에 처음 출연한다./사진제공=MBC

누적 수강생 700만 명을 기록한 대한민국 대표 한국사 강사 최태성이 '라디오스타'에 처음 출연한다. 수능 출제 검토위원 시절 한 달 넘게 외부와 차단된 극비 합숙 생활부터 전국 초등학생 팬들을 몰고 다니는 '큰별쌤'이 되기까지의 과정을 모두 공개한다. 여기에 과거 잊지 못할 제자와의 특별한 재회, 최근 화제를 모은 영화 '왕과 사는 남자'('왕사남')를 연결한 역사 토크까지 더해져 유쾌하면서도 깊은 공감을 안길 예정이다.오늘(13일) 방송되는 MBC '라디오스타'는 서경석, 최태성, 김성은, 황민호가 출연하는 '스승의 날 열혈사제들' 특집으로 꾸며진다.최태성은 교사 시절 수능 출제 검토위원으로 참여했던 당시를 떠올린다. 그는 "한 달 넘게 외부와 완전히 차단된 상태로 생활했다"며 휴대전화는 물론 모든 외부 연락이 통제됐던 극비 합숙 시스템에 관해 설명해 모두를 놀라게 한다.그는 "이메일이 비밀 코드처럼 온다"라며 수능 출제 관련 연락을 처음 받았던 순간도 회상한다. 당시에는 가족에게조차 말할 수 없을 정도로 철저한 보안 속에서 생활했다고 밝히며, 출제위원들 사이에서 벌어진 일촉즉발 상황까지 전해 웃음을 자아낸다.교사 시절 기억에 남는 학생과의 일화도 공개된다. 최태성은 과거 유독 마음이 쓰였던 학생과 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 만나게 된 후일담을 전하며 "교사는 기다릴 수 있어야 한다"라고 진심 어린 메시지를 전한다. 성인이 된 제자와 재회하며 벌어진 반전 스토리 역시 MC들의 공감을 끌어낼 예정이다.마지막으로 그는 최근 화제를 모은 영화 '왕사남'을 언급하며 문종과 단종의 서사를 연결한 역사 이야기를 풀어낸다. 대한민국 대표 한국사 강사 '큰별쌤'표 역사 토크에 출연진 모두 감탄을 쏟아냈다는 후문이다.유쾌한 역사 이야기부터 진심 어린 스승의 메시지까지 모두 담긴 최태성의 다채로운 이야기는 오늘(13일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr