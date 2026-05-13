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방송인 장성규가 삼성전자의 급등세 속에서 과거 주식 투자 실패담을 공유해 눈길을 끌고 있다.장성규는 지난 12일 개인 SNS 채널을 통해 팬으로 추정되는 누리꾼과 주고받은 메시지를 공개했다. 해당 대화에서 누리꾼은 장성규에게 "삼성전자 지금(사야 할 시기)이냐"며 투자에 관한 질문을 던졌고, 장성규는 "8만원에 사서 6만원에 팔았다"라며 "삼전의 'ㅅ'도 꺼내지 말라"고 답하며 씁쓸함을 드러냈다.그는 대화 캡처 사진과 함께 "ㅅ을 꺼냈지만 센스있는 동생이라 박제"라며 "우리 모두의 인생이 우상향이길"이라는 글을 남겨 훈훈한 분위기를 더했다.현재 삼성전자의 주가는 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 지난해 초 6만 원대에서 거래되던 주가는 연말부터 오름세를 이어가며 최근 20만원대 후반까지 치솟았다. 시장에서는 주가가 30만원선을 돌파할 것이라는 전망도 제기되는 상황이다.장성규는 주식 시장에서는 부침을 겪었으나 부동산 투자에서는 성과를 낸 것으로 평가받는다. 그는 2021년 8월 서울 강남구 청담동 소재의 건물을 65억 원에 매입했으며, 해당 부동산의 현 시세는 약 108억 4000만원으로 평가되고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr