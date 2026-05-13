김동완 / 사진=텐아시아 DB

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 SNS 계정 운영을 중단한다.김동완은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 "앞으로 인스타그램과 스레드는 사무실에서 관리하게 된다. 다들 건강히 지내라"라며 "언젠가 오프라인에서 반갑게 만나자"고 했다.앞서 김동완은 SNS를 통해 여러 사회적 사안에 소신 발언을 해왔으며, 이로 인해 여러 차례 구설에 올랐다.특히 그는 지난 2월 성매매 규제의 실효성에 대해 논하며 합법화해야 한다는 취지의 글을 올렸다가 비판받았다. 더불어 여성 BJ 폭행 논란이 불거진 MC 딩동, 미성년자 성범죄 이력의 엠씨더맥스 멤버 이수를 옹호해 논란의 중심에 섰다.이에 김동완은 "원래 이런 사람이었으나 바쁠 때는 숨길 수 있었을 뿐"이라며 "신중하지 못한 언행으로 불편함을 드린 점을 반성하며 책임감을 갖겠다"고 했다.SNS 활동 중단이 차기작 준비를 위한 움직임이 아니냐는 추측도 나온다. 그는 지난달 "최근 과분할 정도의 큰 제안을 받았다"며 "인생이 마지막으로 내미는 기회가 아닐까 싶어 다시 한번 전투적인 태도로 돌아가 보려 한다"고 말했다. 이어 SNS 비활성화를 작품 계약 조건으로 언급했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr