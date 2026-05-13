유해진이 공식 행사에 참여해 손 인사를 하며 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 유해진이 암 환자 치료를 위해 서울아산병원에 1억원을 기부했다.서울아산병원 측은 13일 유해진의 기부 사실을 알리며 "후원금은 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축, 치료 환경 개선에 쓸 계획이다"고 밝혔다.유해진은 "환자들이 힘든 투병 과정을 잘 이겨내고 평범한 일상을 되찾길 바라는 마음에서 후원을 결심했다"며 "많은 암 환자들이 더 나은 환경에서 편안하고 안전하게 치료받을 수 있길 소망한다"고 후원 이유를 설명했다고 병원은 전했다.앞서 유해진은 코로나19 극복과 소아 환자 치료에 보탬이 되고자 한다며 2022년 서울아산병원에 5천만원을 후원했고, 2023년에도 5천만원을 추가로 기부했다. 이번 후원까지 더하면 서울아산병원에만 총 2억원을 기부했다.한편 유해진이 주연을 맡은 영화 '왕과 사는 남자'는 '극한직업'을 제치고 역대 2위 흥행을 기록했다. 극 중 마을의 촌장 엄흥도 역으로 분해 열연을 펼친 유해진은 '왕과 사는 남자'로 지난 8일 제62회 백상예술대상 시상식에서 영화 부문 대상을 받기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr