유승준, 악플에 뿔났다…“왜 비아냥거리고 욕해”

가수 유승준이 악플에 대한 심경을 고백했다.지난 13일 유승준의 유튜브 채널엔 "아직도 제가 욕했다고 믿으세요? 유승준이 조용히 꺼낸 이야기, 아직도 날 욕하는 사람들에게 딱 한마디만 하겠습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 유승준은 “제발 악플을 달지 말라. 멘탈이 강하다 한들 그런 글들을 보며 마음 아프지 않은 사람이 어디 있겠나. 아무리 그 사람이 질타를 받을 상황에 있더라도 '죽어버려'라는 식으로 말해선 안 된다"고 말했다.이어 "사람을 살리는 말이 있고 응원하는 말도 있다. 자기 삶의 무게를 감당하며 살아가려는 사람에게 왜 비아냥거리고 욕을 하나. 그 사람의 인생이 아주 망가지길 바라는 마음으로 쓴 건 아니지 않나. 내게 그러지 않아도 되니 좋은 말을 하고 살리는 말을 하고 타인이 잘되길 바라는 말을 하길 바란다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr