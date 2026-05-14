'베팅 온 팩트'의 연출을 맡은 김민종 PD가 종영 인터뷰를 진행하고 있다. / 사진제공=웨이브

'베팅 온 팩트'의 공식 포스터. / 사진제공=웨이브

'베팅 온 팩트'의 김민종 PD가 일부 출연진을 향해 쏟아지는 시청자들의 비판에 대해 안타까움을 드러냈다.지난 12일 웨이브 오리지널 서바이벌 예능 '베팅 온 팩트' 종영을 맞아 서울 영등포구 콘텐츠웨이브 사옥에서 김민종 PD와 인터뷰를 진행했다.'베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 출연자 8인이 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼다. 개그맨 장동민, 이용진, 가수 겸 배우 예원, 교수 진중권, 정치 유튜버 헬마우스, 방송인 정영진, 전 국민의힘 대변인 강전애, 전 더불어민주당 최고위원 박성민이 출연했다.김 PD는 '정치', '가짜뉴스' 등 민감한 소재를 선택한 이유에 대해 설명했다. 그는 "소재에 대한 부담감은 있었다. 그러나 차별점을 두어야 한다는 생각이 더 강했다"며 "남들이 잘 다루지 않는 소재를 이야기하고 싶었다"고 말했다. 이어 "두뇌 서바이벌 예능은 너무 어려운 게임들만 나오지 않는가. 우리 생활과 더 맞닿아 있는 뉴스가 오히려 공감대가 넓다고 생각했다"고 덧붙였다.'베팅 온 팩트'에서는 군 가산점제 등 첨예한 주제를 정면으로 다뤘다. 이 과정에서 일부 출연자는 자신의 주장을 강하게 펼쳤다가 많은 비판을 받기도 했다. 김 PD는 "결과적으로 한 플레이어가 집중포화를 맞고 있는 상황인 것 같아 안타깝다"고 밝혔다. 이어 "제작자로서 나름대로 공론의 장을 만들고자 한 것이다. 시청자들이 특정 출연자를 공격하길 바란 건 아니다"고 설명했다.프로그램을 통해 전달하고 싶었던 메시지도 설명했다. 그는 "사람들의 생각은 쉽게 변하지 않는다고 생각한다"며 "그럼에도 각기 다른 생각을 가진 사람들이 모여 서로의 이야기를 들어볼 수 있는 기회가 생겼으면 좋겠다고 생각한다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr