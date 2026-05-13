정연 / 사진 = 트와이스 공식 SNS

그룹 트와이스 멤버 정연이 폭풍 감량으로 리즈 시절 미모를 되찾았다.12일 트와이스 공식 SNS에는 "in Barcelona"(바르셀로나에서)라는 짧은 문구와 함께 영상 하나가 게재됐다. 공개된 영상에서 정연은 오트밀톤 트레이닝 팬츠와 검은 집업을 매치한 내추럴룩으로 바르셀로나 거리를 배경으로 솔로곡 'FIX A DRINK'(픽스 어 드링크)의 안무를 선보였다.그는 에너제틱한 춤선과 장난기 가득한 표정으로 털털한 매력을 뽐냈다. 비록 행인 하나 없는 야심한 시각의 거리지만 정연은 온 힘을 다해 무대를 즐겨 팬들의 흐뭇함을 자아냈다.특히, 한층 더 슬림해진 정연의 실루엣이 눈길을 끌었다. 그는 오버핏 팬츠를 입고도 가녀린 다리 라인을 뽐내 놀라움을 자아냈다. 또한, 볼살 하나 없이 선명한 턱선과 한결 또렷해진 그의 이목구비는 그간의 혹독한 자기관리를 짐작케 했다.해당 영상을 접한 팬들은 "살이 쪽 빠졌다", "건강 되찾은 거 같아서 너무 보기 좋다", "다시 리즈 시절로 돌아왔다" 등 몰라보게 달라진 그의 비주얼에 감탄과 응원을 보냈다.한편, 정연은 2020년 목 디스크 치료 중 스테로이드 부작용으로 급격한 체중 증가를 겪은 바 있다. 현재 건강을 회복한 그는 그룹 활동에 복귀해 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr