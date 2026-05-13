황혜영이 포토월에서 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

황혜영이 '퍼펙트 라이프'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN

90년대 인기 혼성그룹 투투 출신 황혜영이 전성기 시절 에피소드를 대방출하며 모두를 놀라게 한다.13일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 투투 출신 황혜영이 게스트로 함께한다.'원조 포켓걸' 황혜영이 등장하자 MC 현영은 "90년대 제니 느낌"이라며, 그녀의 트레이드마크인 무표정한 얼굴로 투투의 히트곡 '일과 이분의 일'을 열창해 웃음을 안겼다. 황혜영은 "전성기 당시 하루 스케줄이 11~12개였다. (스케줄 갈 때) 이동시간이 있어서 헬리콥터, 오토바이를 타고 가기도 했다"면서 "차가 막히는 러시아워 때는 한강에서 보트를 타고 스케줄을 갔다"고 전해 모두를 깜짝 놀라게 했다.개그우먼 이성미는 "당시 군부대 위문 공연서도 인기가 엄청나지 않았냐"고 묻는다. 황혜영은 "(군부대 위문 프로그램인) 우정의 무대에 출연했는데, 그날 엔딩이 서태지와 아이들이었고 직전 무대가 투투였다. 무대를 마친 서태지 씨가 내려오면서 '여기서는 너희에게 안 되겠다'고 하더라"라며 인기를 인정받았던 잊지 못할 순간을 떠올렸다.황혜영의 일상은 13일 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr