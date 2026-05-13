박현선이 변우석과 찍은 사진을 공개했다. / 사진=박현선 SNS

박현선이 김지원, 아이브 장원영을 만나 인증샷을 남겼다. / 사진=박현선 SNS

인플루언서 겸 사업가 박현선이 배우 변우석과 찍은 사진을 인증했다.박현선은 13일 새벽 자신의 SNS에 "만삭 임산부 완벽한 태교 행복했어요"라는 글과 함께 한 명품 브랜드 행사 참석 비하인드 사진을 공개했다.요즘 대세로 불리는 변우석과의 사진이 이목을 집중시킨다. 두 사람은 카메라를 향해 미소를 보인다. 화려한 주얼리를 소화하고 있는 변우석의 훈훈한 비주얼이 눈길을 끈다. 박현선도 임신 중인데도 화려한 드레스를 입고 아름다운 D라인을 뽐냈다.박현선은 변우석뿐만 아니라 배우 김지원, 아이브 장원영 등 스타들과의 인증샷을 차례로 공개했다. 이어 "걱정된다고 같이 와 준 우리 남편 고마워"라며 남편 이필립에 대한 고마움도 표현했다.박현선은 2020년 배우 출신 사업가 이필립과 결혼해 2022년 첫 아이를 출산했다. 현재 셋째 아이를 임신 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr