김다예 / 사진 = 김다예 SNS

방송인 박수홍의 아내 김다예가 또 한 번 다이어트 성공 소식을 전했다.13일 김다예는 자신의 SNS에 "오잉"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 '55.3kg'가 적힌 체중계 인증샷이 담겼다. 만삭 시절 90kg였던 김다예는 출산 7개월 만에 30kg를 감량해 몰라보게 달라진 모습을 공개해 화제를 모은 바 있다. 이후 그는 또 한 번 5kg 추가 감량에 성공한 모습을 공개해 놀라움을 자아냈다.앞서 김다예는 지난해 11월 자신의 유튜브 채널을 통해 출산 7개월 만에 약 30kg를 감량한 비법을 공개한 바 있다. 임신 후 40kg이나 증량했다는 그는 "감량하면서 가장 큰 도움을 받은 건 공복 유산균이었다. 하루도 빠짐없이 먹었고 유산균을 먹지 않으면 밥도 먹지 않았다"며 "건강을 회복하고 체중이 조금 빠졌을 때는 공복에 올리브오일 한 스푼을 매일 섭취했다. 레몬이나 해독주스를 함께 마시는 것도 도움이 된다"고 조언했다.한편, 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했다. 시험관 시술로 임신에 성공한 그는 이듬해 딸 재이를 품에 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr