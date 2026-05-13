돌싱녀 불나방이 데이트 중 폭발한다./사진제공=MBC에브리원·E채널

돌싱녀 불나방이 데이트 중 폭발한다./사진제공=MBC에브리원·E채널

솔직함으로 무장한 돌싱녀 불나방이 데이트 중 폭발한다.지난 12일 방송된 MBC에브리원·E채널 예능 '돌싱N모솔' 5회에서는 심박수 측정 수업을 통한 아찔한 스킨십과 엇갈린 마음으로 혼돈에 빠진 남녀들의 모습이 그려졌다. 방송 말미에는 낙화유수와 심박수 데이트에 나선 불나방이 “저 나가기 싫은데요. 양도 안 되나요?”라며 대놓고 싫어하는 티를 내며 데이트 거부를 선언했다. 이에 일부 시청자들은 불나방의 비매너에 대해 지적하기도 했다.방송 이후 공개된 예고편은 심박수 측정 결과로 데이트를 하게 된 돌싱녀 ‘불나방’과 모솔남 ‘낙화유수’의 심상치 않은 기류로 시작된다. 무슨 일 때문인지 흥분한 불나방은 “그럼 연애를 못 한다. 눈치 보면서 어떻게 연애를 하냐”며 낙화유수를 쏘아붙이고, 넉살은 “숨길 생각이 없네”라며 놀라워한다. 이어지는 불나방의 필터 없는 화끈한 멘트에 김풍과 넉살은 통쾌해하고 낙화유수는 충격에 빠진 듯한 모습을 보인다.붉은 실이 정해주는 인연을 찾는 새로운 수업이 공개된다. 연결 결과를 확인한 불나방은 “내 뒷목을 쳐서 기절시켜 줬으면 좋겠다”라며 또다시 분노해 궁금증을 자아낸다. 반면 모솔남 ‘수금지화’는 한 돌싱녀와의 대화에서 “그냥 막 좋아. 이런 감정은 처음이라 돌아버리겠어 진짜”라며 불도저급 직진 애정 공세를 펼친다. 끝없이 돌진하는 수금지화의 모습에 결국 넉살은 “그만하면 안 돼? 후퇴해”라며 다급하게 외친다.데이트 중이던 불나방이 결국 참지 못하고 폭발하는 사태가 벌어진다. “죄송해요”라며 애써 침착함을 유지하던 불나방은 이내 “그 얘기 금지다. 제발”이라며 절규한다. 도망치고 싶어지는 솔직함의 연속에 넉살은 “사실 날벼락이긴 해요”라며 안타까워하고, 김풍은 "이거는 연애 프로그램이 아니야. 휴먼 심리 다큐야"라며 충격을 표한다.'돌싱N모솔' 6회는 오는 19일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr