배우 이상엽이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

2024년 금융인과 결혼한 배우 이상엽이 영화 '핑크박스'로 스크린에 돌아온다.영화 '핑크박스'는 백만 팔로워를 달성한 5명의 유명 인플루언서들이 기념 파티 이후 의문의 연쇄 실종 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 옴니버스 형식으로 그린 공포 영화다.이상엽은 어둠의 영화 평론가라 불리는 현수 역을 맡았다. 현수는 독설 가득한 영화 비평으로 유명해진 뒤, 백만 구독자를 거느리는 인플루언서이자 '스타맨' 에피소드를 책임질 주인공이다.공포 장르에 첫 출사표를 던지는 이상엽의 새로운 도전에도 관심이 쏟아진다. 그동안 그는 드라마 '한 번 다녀왔습니다', '굿캐스팅', '미치지 않고서야', '순정복서', 영화 '만약에 우리' 등에 출연하며 필모를 쌓았다. 이에 이상엽이 '핑크박스'에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'핑크박스'는 지난 7일 크랭크인하며 본격적인 촬영에 돌입했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr