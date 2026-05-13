배우 박서함 / 사진=텐아시아 DB

배우 박서함이 'KCON JAPAN 2026 (케이콘 재팬 2026)'에 참석해 활약했다. / 사진=CJ ENM

배우 박서함이 'KCON JAPAN 2026 (케이콘 재팬 2026)'에 참석해 활약했다. / 사진=CJ ENM

배우 박서함이 'KCON JAPAN 2026 (케이콘 재팬 2026)'에 참석해 활약했다. / 사진=CJ ENM