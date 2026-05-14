임신 중인 문지인이 칸 국제 시리즈 페스티벌 참석기를 전했다. / 사진='지인의 지인' 영상 캡처

임신 중인 문지인이 칸 국제 시리즈 페스티벌 참석기를 전했다. / 사진='지인의 지인' 영상 캡처

배우 문지인이 만삭의 몸으로 칸 국제 시리즈 페스티벌 참석에 나선 가운데, 경유지인 프랑스 파리에서 "파리요양병원이라 생각하고 쉬고 있다"며 철저한 체력 관리 근황을 전했다.지난 12일 문지인 유튜브 '지인의 지인'에서는 '칸 만삭사진과 파리요양병원 입원...??'이라는 영상이 게시됐다.영상에는 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌에 참석하고 프랑스 파리를 찾은 문지인의 모습이 담겼다. 임신 중인 문지인은 생애 처음으로 비즈니스석을 탑승했다. 담요 등 여러 서비스에 문지인은 만족스러워했다.숙소에 도착한 문지인은 마스크팩으로 피부 관리에 들어갔다. 마스크팩을 붙인 채 카메라를 클로즈업한 문지인은 "놀라셨냐"며 이야기를 시작했다. 이어 "한국에서 파리 오기 전에 컨디션이 안 좋아서 핑크카펫 서기 전까지 숙소에서 안 나가고 이렇게 체력 관리와 피부 관리를 하려고 한다. 파리에 왔지만 파리요양병원이라 생각하고 이렇게 관리하고 건강한 모습으로 서야하기 때문에 어쩔 수 없이 누워있겠다"고 말했다.이후 문지인은 잠시 파리 시내 관광을 하고 금방 숙소로 돌아왔다. 그는 "또 쉬러 방에 들어왔다. 제가 쫄보라 그런지 엄청 체력 관리를 하는 편이다. 늘 조심하는 게 좋지 않나. 칸 일정 무사히 다 마치고 한국으로 돌아가는 게 제 지금 가장 큰 미션, 바람이다"라고 말했다. 그러면서도 "여기까지 와서 숙소에서만 있어야 하는 게 어쩔수 없이 아쉽다"고 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr