배우 문지인이 만삭의 몸으로 칸 국제 시리즈 페스티벌 참석에 나선 가운데, 경유지인 프랑스 파리에서 "파리요양병원이라 생각하고 쉬고 있다"며 철저한 체력 관리 근황을 전했다.
지난 12일 문지인 유튜브 '지인의 지인'에서는 '칸 만삭사진과 파리요양병원 입원...??'이라는 영상이 게시됐다.
영상에는 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌에 참석하고 프랑스 파리를 찾은 문지인의 모습이 담겼다. 임신 중인 문지인은 생애 처음으로 비즈니스석을 탑승했다. 담요 등 여러 서비스에 문지인은 만족스러워했다. 숙소에 도착한 문지인은 마스크팩으로 피부 관리에 들어갔다. 마스크팩을 붙인 채 카메라를 클로즈업한 문지인은 "놀라셨냐"며 이야기를 시작했다. 이어 "한국에서 파리 오기 전에 컨디션이 안 좋아서 핑크카펫 서기 전까지 숙소에서 안 나가고 이렇게 체력 관리와 피부 관리를 하려고 한다. 파리에 왔지만 파리요양병원이라 생각하고 이렇게 관리하고 건강한 모습으로 서야하기 때문에 어쩔 수 없이 누워있겠다"고 말했다.
이후 문지인은 잠시 파리 시내 관광을 하고 금방 숙소로 돌아왔다. 그는 "또 쉬러 방에 들어왔다. 제가 쫄보라 그런지 엄청 체력 관리를 하는 편이다. 늘 조심하는 게 좋지 않나. 칸 일정 무사히 다 마치고 한국으로 돌아가는 게 제 지금 가장 큰 미션, 바람이다"라고 말했다. 그러면서도 "여기까지 와서 숙소에서만 있어야 하는 게 어쩔수 없이 아쉽다"고 했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난 12일 문지인 유튜브 '지인의 지인'에서는 '칸 만삭사진과 파리요양병원 입원...??'이라는 영상이 게시됐다.
영상에는 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌에 참석하고 프랑스 파리를 찾은 문지인의 모습이 담겼다. 임신 중인 문지인은 생애 처음으로 비즈니스석을 탑승했다. 담요 등 여러 서비스에 문지인은 만족스러워했다. 숙소에 도착한 문지인은 마스크팩으로 피부 관리에 들어갔다. 마스크팩을 붙인 채 카메라를 클로즈업한 문지인은 "놀라셨냐"며 이야기를 시작했다. 이어 "한국에서 파리 오기 전에 컨디션이 안 좋아서 핑크카펫 서기 전까지 숙소에서 안 나가고 이렇게 체력 관리와 피부 관리를 하려고 한다. 파리에 왔지만 파리요양병원이라 생각하고 이렇게 관리하고 건강한 모습으로 서야하기 때문에 어쩔 수 없이 누워있겠다"고 말했다.
이후 문지인은 잠시 파리 시내 관광을 하고 금방 숙소로 돌아왔다. 그는 "또 쉬러 방에 들어왔다. 제가 쫄보라 그런지 엄청 체력 관리를 하는 편이다. 늘 조심하는 게 좋지 않나. 칸 일정 무사히 다 마치고 한국으로 돌아가는 게 제 지금 가장 큰 미션, 바람이다"라고 말했다. 그러면서도 "여기까지 와서 숙소에서만 있어야 하는 게 어쩔수 없이 아쉽다"고 했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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