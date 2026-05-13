코미디언 양상국이 최근 잇따른 태도 논란으로 비판받고 있다. / 사진제공=텐아시아DB

코미디언 양상국이 출연한 '옥탑방의 문제아들' 예고편 영상이 돌연 삭제돼 누리꾼들의 궁금증을 자아내고 있다. 양상국은 최근 잇따른 태도 논란으로 비판받고 있다.13일 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 유튜브를 통해 가수 비비와 양상국이 출연하는 315회 예고 영상을 게재했다가 돌연 삭제했다. 이에 KBS 관계자는 텐아시아에 "이번 주 방송분 예고를 업로드했어야 했는데, 담당자의 실수로 차주 예고편이 먼저 공개된 것"이라며 "실수를 인지하고 바로 삭제 조치했다. 다른 의도는 없다"고 설명했다.삭제된 예고편에서 양상국은 최근 불거진 논란을 의식한 듯 무릎까지 꿇으며 사과의 뜻을 전했다. 그는 "화제성도 크고 논란도 크다"는 MC 주우재의 말에 "사실 굉장히 내성적인 성격인데 방송 분량 욕심 때문에 과장되게 행동했다"고 말하기도 했다.앞서 양상국은 웹 예능 '핑계고'에서 유재석을 향한 무례한 언행으로 대중의 질타를 받았다. 이에 양상국은 "불편함을 드려 죄송하다"라고 사과했지만, 이후에도 TV조선 '조선의 사랑꾼', tvN '놀라운 토요일' 등에서 과한 리액션을 보여주며 일부 시청자들의 눈살을 찌푸리게 했다.양상국이 출연하는 '옥탑방의 문제아들' 315회는 오는 21일 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr