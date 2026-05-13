김보미 / 사진 = 김보미 SNS

배우 김보미가 6세 아들을 위협한 무개념 중학생에 재차 깊은 분노를 표했다.12일 김보미는 자신의 SNS에 "이런 기사는 많이 내달라"는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 그의 아들이 한 중학생에게 위협을 당했다는 내용의 뉴스 화면이 담겼다. 그는 "이런 나쁜 행동 하는 아이들이 잘못을 뉘우치고 그런 행동을 하지 않길 바란다"며 따끔한 일침을 날렸다.앞서 11일 김보미는 자신의 SNS에 "아들 학원 픽업 후 집으로 걸어오는데 집 앞에 있던 중학생들이 자전거를 타고 지나가며 아이에게 발로 차는 시늉을 했다"는 내용의 글을 게재했다. 그는 "예의없는 것들. (아이를 발로 차고) 웃으면서 놀리고 간다"며 분노를 표했다. 이어 "가정교육이 왜 중요한 지 절실히 느꼈다"고 말하면서도 "무개념 애들 너무 화난다. 욕을 한 바가지 해줬어야 했는데"라고 덧붙였다.한편 김보미는 영화 '써니'에서 어린 복희 역으로 열연해 얼굴을 알렸다. 이후 그는 드라마 '주군의 태양', '별에서 온 그대' 등 여러 히트작에 출연한 바 있다. 그는 지난 2020년 발레리노 윤전일과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr