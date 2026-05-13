배우 유승호 / 사진=텐아시아 DB

배우 유승호, 코미디언 이은지, 가수 겸 배우 비비가 미국 애리조나 사막 한가운데 위치한 거대한 밀폐 생태계 실험 시설 ‘바이오스피어2’에서 생존을 위해 과학자들과 한자리에 모였다. / 사진=EBS

배우 유승호(32), 코미디언 이은지, 가수 겸 배우 비비가 밀폐 생태계 실험 시설 '바이오스피어2' 에서 생존을 위해 과학자들과 한자리에 모였다.EBS는 오는 6월 4일 밤 10시 50분, 창사특집 '최후의 인류'를 첫 방송한다. '과학 다큐멘터리'와 '리얼리티 서바이벌'을 결합한 세계 최초의 '과학 생존 리얼리티'로, 폐쇄 생태계 안에서 인류의 생존 가능성을 탐구하는 실험적인 시도를 선보이는 프로그램이다.지구가 기후 위기 임계점을 넘겨 붕괴된 가상의 근미래. '최후의 인류'로 선발된 7인의 소수정예 대원들은 외부와 완전히 차단된 밀폐 실험 기지 안에서 물과 산소, 식량, 에너지의 순환 시스템을 유지하며 생존해야 하는 미션을 수행하게 된다.최후의 7인으로는 배우 유승호, 코미디언 이은지, 가수 겸 배우 비비, 뇌과학자 장동선, 이비인후과 전문의 겸 웹소설 작가 이낙준(한산이가), 광운대 화학과 장홍제 교수, 미국 NASA 소속 지구과학자 김한결 박사가 선발됐다.각기 다른 분야에서 전문성을 가진 7인은 함께 미국 애리조나주의 광활한 사막을 횡단하고, 역사적인 생존 실험 기지에 입성해 지구 밖 생존의 가능성을 시험하는 미션을 수행한다.화학자, 지구과학자, 뇌과학자는 각자의 전문 지식을 총동원해 위기의 해법을 찾고, 예능인들은 전혀 다른 방식으로 생존의 가능성을 열어젖힌다. 팽팽한 과학자들의 지식 배틀과 예측 불가한 예능인들의 돌파구, 그 긴장과 웃음의 조합이 이 프로그램의 독보적인 매력이다.함께 공개된 포스터에는 7명의 출연진의 개성 넘치는 모습이 담겨 눈길을 끈다. 장홍제 교수는 무언가를 깊이 관찰하는 눈빛과 함께 과학자다운 면모를, 장동선은 중절모와 함께 신사적 모습을, 비비는 강렬한 오렌지 점퍼와 함께 카리스마 넘치는 모습을 보여준다. 포스터의 가운데 위치한 유승호는 바람막이와 머플러로 황량하고 거친 지구에서의 마지막 생존자의 모습을 보여준다. 김한결은 사막 탐험가 스타일, 이은지는 베이지 톤 모자와 의상, 이낙준은 오렌지 점퍼로 활기찬 에너지를 보여준다. 각자의 개성이 담긴 비주얼은 프로그램의 다채로운 매력과 재미를 예고한다.EBS 창사특집 '최후의 인류'는 미국 현지 올 로케이션 촬영, 근미래 디스토피아 세계관을 구현한 대규모 미술·시각효과 작업까지, EBS의 전례 없는 대규모 제작으로 화제다.특히, 촬영이 진행된 '바이오스피어2'는 당대 최고의 과학 기술을 바탕으로 1991년 건설된 실험 기지로, 열대우림, 사막, 바다, 농경지 등 지구 시스템을 축소하여 구현한 인공 생태계다. 과거 8인의 대원이 2년간 물, 식량, 공기까지도 자급자족하는 도전적인 실험을 진행했던 곳이기도 하다. "실패한 유토피아"라는 평가를 받기도 했지만, 기후 위기가 가속화된 오늘날 그 실험은 다시 유효한 질문으로 부상하고 있다.EBS 창사특집 '최후의 인류'는 6월 4일 밤 10시 50분이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr