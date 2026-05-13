사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현이 미용사로서의 새 출발과 함께 두 자녀를 향한 애틋한 심경을 밝혔다.이지현은 지난 13일 자신의 SNS 채널에 "밤 11시까지 교육. 배우는 건 너무 재밌다"라는 글과 함께 사진 및 영상을 게시했다. 공개된 게시물에는 이지현이 가발을 활용해 헤어 미용 실습에 몰두하고 있는 과정이 담겼다. 그는 늦은 시간까지 이어지는 연습으로 아이들을 직접 챙기지 못한 상황을 언급하며 "하지만 아이들은 불나게 전화한다. 엄마는 늘 죄인. 미안해"라고 덧붙였다.앞서 이지현은 지난달 23일에도 개인 계정을 통해 미용실 개업 소식을 직접 알린 바 있다. 그는 "많은 분들의 응원과 축하 속에 드디어 오픈했다. 오늘은 아주 특별한 날이라 머리에 꽃 좀 달아봤다. 주책인가"라며 동료들과 함께 찍은 사진을 올렸다. 현장에는 배우 유인나, 배우 이상이, 배우 한지현, 최미나수 등이 소속된 초록뱀엔터테인먼트와 티엔엔터테인먼트 측에서 보낸 축하 화분이 도착해 이목을 모았다.이지현은 개업 당시 벅찬 감정을 드러내기도 했다. 그는 "저 아무래도 갱년기가 온 것 같다. 오랜 팬이시라며 멀리서도 찾아와 주시고 사랑하는 지인들의 축하와 응원 그리고 화환까지 받으니 눈물이 왈칵 쏟아지더라"며 "오늘 오픈식에 참석해 주시고 축하해 주신 많은 분들 고개 숙여 진심으로 감사드린다. 사랑한다. 감사하다. 많이 찾아주시라"고 인사를 전했다.자녀를 향한 헌신적인 모습도 재조명되고 있다. 이지현은 지난 1월 ADHD를 앓고 있는 아들의 치료를 위해 미국행을 택했다. 그는 현지에서 미국 존스홉킨스대학교 의과대학 소아청소년 정신의학과 지나영 교수를 만나 상담과 치료를 진행하는 과정을 공개했다. 지나영 교수는 육아 전문가로 명성이 높으며, 본인 또한 ADHD를 겪고 있는 것으로 알려진 인물이다.이지현은 지난 2013년 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 두었으나 2016년 이혼했다. 이듬해 재혼 소식을 전했으나 3년 만에 다시 파경을 맞았다. 최근 그는 방송 활동 대신 미용실을 운영하며 미용사로서 제2의 인생을 시작해 많은 이들의 지지를 받고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr