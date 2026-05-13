엔플라잉 승협, 플레어 유 최립우 / 사진 제공=텐아시아 DB, FNC 제공

그룹 플레어 유가 FNC 선배들의 응원 속에서 가요계에 첫걸음을 내디뎠다.플레어 유(FLARE U·최립우, 강우진)는 13일 서울 용산 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'(유스 에러) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.플레어 유는 FT아일랜드, 씨엔블루, 엔플라잉, 피원하모니, 앰퍼샌드원 등이 속한 FNC엔터테인먼트(이하 FNC) 소속이다. 이들은 FNC 선배들의 응원 속에서 데뷔를 준비했다.최립우는 "회사 모든 선배들이 마주칠 때마다 응원해 줬다. 엔플라잉 팬미팅 때 회식 자리에 갔는데, 이승협 선배님이 좋은 말도 해주고 따뜻하게 대해줬다. 필요할 때 연락하라며 연락처도 교환했다"고 해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 강우진은 "피원하모니 선배님들과 라디오를 같이 했다. 많이 떨렸는데 잘 이끌어 줘서 감사했고 많이 배웠다"고 말했다.플레어 유는 지난해 방영된 Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우와 강우진으로 구성된 듀오 그룹이다. 팀명 플레어 유는 '두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간'을 뜻한다.타이틀곡 'WAY 2 U'(웨이 투 유)는 통통 튀는 플럭 리프와 경쾌한 리듬이 두드러지는 하이드리드 팝 장르의 곡이다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Hyper'(하이퍼), '우니까 (Don't Cry)', 'MIRACLE'(미라클), 'WOO-HOO'(우-후), '놀이터 (Playground)'까지 총 6개 곡이 수록된다.플레어 유의 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr