이솔이 / 사진 = 이솔이 SNS

코미디언 박성광의 아내 이솔이가 숨겨진 글래머러스함을 뽐냈다.12일 이솔이는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 이솔이는 스트라이프 크롭톱 반소매와 초밀착 블랙 하의를 입고 중국 밤거리로 나섰다. 그는 한 손을 전봇대에 올린 채 나른한 포즈를 취해 농염한 매력을 뽐냈다.함께 공개된 다른 사진에는 이솔이의 뒤태가 담겼다. 그는 슬림한 상체 실루엣, 잘록한 허리와 대비되는 명품 골반 라인으로 탄탄한 몸매를 자랑했다. 특히, 이솔이는 가녀린 체구에도 군살 하나 없는 매끈한 다리 라인으로 비현실적인 각선미를 자랑해 눈길을 끌었다.그는 "음식 걱정을 많이 했는데 너무 맛있다"며 "포동포동해져서 돌아가려나 모르겠다"고 말해 팬들의 가벼운 질타를 받기도 했다. 해당 사진을 본 팬들은 "대체 뭐가 살쪘다는 거냐", "기만이다. 그냥 미녀인데" 등 그의 무결점 몸매에 감탄을 표했다.한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 몸무게 44kg를 유지중인 것으로 알려진 그는 인플루언서로 활동하며 꾸준한 자기관리 루틴을 공유하며 활발한 소통을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr