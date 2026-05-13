혜림이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=혜림 SNS

혜림이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=혜림 SNS

혜림이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=혜림 SNS

그룹 원더걸스 출신 혜림(우혜림)이 육아와 일상을 병행하며 지내는 근황을 전했다.혜림은 13일 자신의 SNS에 "요즘 뭐 하고 지내? 오랜만에 만난 사람들이 하나같이 묻는 질문"이라고 시작하는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.혜림은 "저는 열심히 라디오를 하고 있고요. 틈틈이 책도 쓰고, 가끔 방송에도 출연하면서 그 외의 시간에는 육아에 전념하며 바쁘게 지내고 있어요"라고 근황을 밝혔다. 이어 "인생에 환기가 필요해서 집안 물건들도 하나둘 비우는 중"이라며 "TV에는 자주 나오지 않지만, 나름 열심히 살아가고 있어요"라고 덧붙였다.함께 공개된 사진에는 혜림의 감성적인 일상이 담겼다. 창밖 가득 핀 분홍빛 꽃과 따뜻한 우드톤 인테리어, 책으로 가득 채워진 공간에서는 차분한 분위기가 느껴진다. 또한 한강이 내려다보이는 탁 트인 풍경이 눈길을 끈다.방송 활동과 육아를 병행하며 자신만의 속도로 일상을 꾸려가는 혜림의 근황에 팬들은 응원을 보내고 있다.혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr