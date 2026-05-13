사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 강단둥이남매가 96세 외증조할머니 앞에서 개인기를 선보인다.오늘(13일) 방송되는 ‘슈돌’ 621회는 ‘지금, 만나러 갑니다’편으로 MC 김종민과 랄랄이 함께하는 가운데, 강단둥이남매가 외증조할머니 앞에서 뒤집기부터 배밀이까지 재롱 퍼레이드를 펼쳐 박장대소를 유발한다.강단둥이남매는 외증조할머니에게 자랑하듯 뒤집기를 단번에 성공해 시선을 끈다. 특히 강이는 ‘슈퍼맨 배밀이’ 개인기까지 선보여 감탄을 자아낸다. 양손을 앞으로 번쩍 든 채 양다리를 뒤로 들어올리며 날아갈 듯 파닥파닥 날개짓을 해 귀여움을 폭발시킨다. 이에 외증조할머니는 “홀랑 뒤집네~”라며 활짝 미소를 짓고, 랄랄은 “배밀이한다! 슈퍼맨 같아!”라며 강이의 앙증맞은 몸짓에 눈을 떼지 못한다고.그런가 하면 강단둥이남매는 첫 이유식에 도전한다. 강이는 첫 술부터 환한 미소를 보이며 완벽적응에 성공한 반면 단이는 낯선 맛에 두 눈을 동그랗게 뜨며 어리둥절한 표정을 짓는다. 그러나 이내 이유식의 매력에 푹 빠진 단이는 계속 달라는 듯 손을 내밀며 폭풍 먹방을 이어간다. 특히 단이는 ‘쫍쫍’ 소리를 내며 먹방에 집중해 ‘쫍쫍 박사’에 등극한다. 강단둥이남매의 사랑스러운 먹방에 외증조할머니는 기특하다는 듯 박장대소를 터뜨린다.외증조할머니의 무한 미소를 불러오는 강단둥이남매의 재롱 퍼레이드는 ‘슈돌’ 본방송에서 만날 수 있다.KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr